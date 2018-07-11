Rapçı Ezhel (Serkan İpekçioğlu) yeniden cezaevine mi girecek? Rapçı Ezhel kimdir?

Rapçi Ezhel olarak bilinen sözde sanatçı Serkan İpekçioğlu, söylediği şarkılarında uyuşturucuyu özendirdiği gerekçeyle gözaltına alındıktan sonra cezaevine konmuştu. Ezhel beraat ederek cezaevinden çıkmıştı. Sözde sanatçı Ezhel için yeniden açılan davada Serkan İpekçioğlu hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

6 KASIM'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğinin ortaya çıkan Ezhel hakkında iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamede Sercan İpekçioğlu'nun “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edildi. Serkan İpekçioğlu 6 Kasım'da Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak.

Sözde sanatçı Ezhel (Ais Ezhel) olarak bilinen Ömer Sercan İpekcioğlu 1 Temmuz 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk albümünü 2017 yılının mayıs ayında çıkartan Ais Ezhel, yaptığı müziğin türünü "Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap” olarak tanımlıyor. Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ve sözde rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu hakkında, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Rapçi Ezhel, 24 Mayıs tarihinde uyuşturucu özendirmek suçundan gözaltına alınıp, tutuklanmıştı. Serkan İpekçioğlu 19 Haziran'da yargılandığı duruşmada beraat etmişti.