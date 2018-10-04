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Randevusuz nüfus cüzdanı değiştirilir mi? Kimlik değiştirmek için nereden randevu alınır?

Türkiye 2017 yılından itibaren yeni kimlik kartına geçti. Eski nüfus cüzdanı bulunan vatandaşlar yeni kimlik kartıyla değiştirmek istiyor. Yeni kimlik kartını almak isteyen vatandaş randevusuz nüfus cüzdanının değiştirilip değiştirilmediğini merak ediyor. Peki Randevusuz nüfus cüzdanı değiştirilir mi?

04 Ekim 2018 Perşembe 18:42
Randevusuz nüfus cüzdanı değiştirilir mi? Kimlik değiştirmek için nereden randevu alınır?

Türkiye 2017 yılından itibaren yeni kimlik kartına geçti. Eski nüfus cüzdanı bulunan vatandaşlar yeni kimlik kartıyla değiştirmek istiyor. Yeni kimlik kartını almak isteyen vatandaş randevusuz nüfus cüzdanının değiştirilip değiştirilmediğini merak ediyor. Peki Randevusuz nüfus cüzdanı değiştirilir mi?

Yoğunluktan randevu bulamıyorum, internette de çıkmıyor, randevusuz işlem olur mu? Diğer benzer bir soru is kimliğimi kaybettim, randevusuz gidebilir miyim? sorularına İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şu şekilde cevap vermekte. Evet randevusuz kimlik kartı değiştirilebilir. Sabah erken saatlerde gidip sıra alınabilir. İl ve ilçe müdürlüklerinin yoğunluğuna göre değişebilir.  Evet, randevusuz olarak işlem yapabilirsiniz. Sabah erken saatlerde gidip sıra alınabilir. Yeni kimlik kartı almak için alo 199 ya da alo199.nvi.gov.tr internet sitesi üzerinden randevu alınabilmekte.

 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 18:42
  1. Randevusuz nüfus cüzdanı değiştirilir mi?
  2. Yeni kimlik kartı randevusu nasıl alırım

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