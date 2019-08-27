0553 313 94 23

Adil Rami'nin Fenerbahçe'den 2 yıl için kazanacağı ücret belli oldu

Fenerbahçe'nin Türkiye'ye getirdiği Adil Rami'nin kısa süre içerisinde sözleşme imzalaması bekleniyor. Fransız basını, Rami'nin Fenerbahçe'den 2 yıl için kazanacağı ücreti açıkladı.

27 Ağustos 2019 Salı 14:53
Adil Rami'nin Fenerbahçe'den 2 yıl için kazanacağı ücret belli oldu

Dün gece Adil Rami'nin Comolli ile yemek yediği kareler sosyal medyada yer almıştı. Fransız oyuncunun Fenerbahçe'den ne kadar para kazanacağı ve sözleşme detayları ortaya çıktı.

Toplam 5 milyon euro alacak

France Football'un geçtiği bilgiye göre; 33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıllık 2 milyon euro kazanacak olan Fransız savunma oyuncusu bonuslarla birlikte toplam 5 milyon euro alacak.

Damien Comolli kefil oldu

Damien Comolli'nin bu transferde etkisi olduğu öğrenildi. Rami'nin geçen sezon 4 ayrı sakatlık yaşaması; futboldan çok özel hayatıyla gündeme gelmesi yönetimde soru işaretleri oluşturdu.

Ancak Comolli, yakından takip ettiği Rami'yle ilgili hazırladığı detaylı raporları sundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:53
  1. Damien Comolli
  2. Comolli
  3. Rami
  4. Fenerbahçe
  5. Adil Rami

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
    1. Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
    2. Meteorolojiden o illere uyarı!
    3. Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün..
    4. Adil Rami resmen Fenerbahçe’de
    5. Fenerbahçe, Adil Rami'yi resmen açıkladı
    6. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu:..
    7. 10 yıl sonra ölünce bulundu
    8. CHP Akçadağ İlçe Başkanlığına yapılan..
    9. Adana'da uyuşturucu operasyonu
    10. AB’ye kaçak girmeye çalışan 5 kişilik..
    11. Adil Rami, Fenerbahçe'de
    12. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu:..
    13. İzmit’te zafer etkinliklerinin ilk..
    14. Koca şiddetine maruz kalan kadınların..
    15. Rehber köpekler, Engelsiz Filmler..
    16. Tarımda uydudan faydalanılacak
    17. Barcelona, 5 gol attığı Real Betis'ten..
    18. Nevşehir Belediyesi kadın voleybol..
    19. 14 Burda’da Zafer Bayramı’na özel..
    20. Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu..
    21. "Leyla için uygun donör çıkarsa nakil..
    22. Futbolcu Sural'ın hayatını kaybettiği..
    23. Şanlıurfa’da 4 bin 203 adet gümüş..
    24. İSKİ su kesintisi nerede olacak? 28..
    25. Asansörde taciz iddiasına gözaltı
    26. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu:..
    27. Erzincan 500 dolayında endemik bitkiye..
    28. Tarım ve Orman Bakanlığı’dan..
    29. Rize ve Artvin için sağanak uyarısı!
    30. Efeler Belediyesi’nden sokak..
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’