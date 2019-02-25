Rami Malek kimdir? Olivia Colman Oscar 2019 ödülü

Rami Malek Oscar 2019 ödülünde En iyi Erkek oyuncu filmindeki katagoride ödül alında Rami Malek’in kim olduğu merak edilmeye başlandı. 2019 Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "Bohemian Rhapsody" filmindeki rolüyle Rami Malek kazandı. Rami Malek kimdir? Rami Malek nereli ve kaç yaşında?

Rami Malek kimdir?

1981 yılında Los Angeles'da doğan Amerikalı aktör Rami Malek Mısır kökenli bir aileden Sami isimli tek yumurta ikiziyle beraber dünyaya gelmiştir. Etnik kökeni ile ilgili olarak Malek; "Büyürken okulda arkadaşlarım Arap terörist diye şakalar yaparlardı. Zamanla anladım ki bu yorumlar beni daha da güçlü bir kişilik yaptı. Her türlü önyargıya ya da ayrımcılığa karşı sağlam durdum. Kimliğim ve kültürümle her zaman gurur duydum. Arap kültürü ile büyüdüm, evimizde Arapça konuşulurdu. Çocukken tek hayalim anne ve babamın büyüdüğü yerleri görmekti. Hayalimi defalarca gerçekleştirdim. Ortadoğu çok güçlü bir bölge, Mısır'la ilgili haberleri her gün takip ediyorum, gazeteleri okuyorum. Umuyorum ki günün birinde her şey çok güzel olacak" demişti.

Sherman Oaks, Kaliforniya'daki Notre Dame Lisesi'ne gitti ve Güzel Sanatlar lisansını Evansville, Indiana'daki Evansville Üniversitesi'nden almıştır. Kıptî Ortodoks inancıyla büyümüştür. Müzede Bir Gece ve Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 gibi filmlerde rol alan Rami Malek birçok televizyon programında yer aldı. The Legend of Korra isimli çizgi dizide Tahno'yu seslendirmiş aynı zamanda Battleship ve Need For Speed adlı filmlerde de rol almıştır. Mr Robot dizisiyle 2016'da Öne Çıkan Oyuncu Emmy Ödülü'nün sahibi olmuştu. Son olarak Rami Malek, 60'lı yılların sonunda Londra'da kurulan efsanevi grup Queen'in solisti Freddie Mercury hayatına anlatan Bohemian Rhapsody ile 2019 Oscar ödüllerinin en güçlü adaylarındandı. Oyunculuğun yanı sıra, göze çarpan stil anlayışı ile adından söz ettiren Malek, dünyaca ünlü moda dergilerinin hazırladığı En İyi Giyinen Erkekleri listelerinde düzenli olarak yer alıyor.