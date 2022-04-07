Ramazanın ruhunu zedelemeyin

Resul Ekrem Şahan Ankara

İslâm âlemi bir kez daha huzur ve günahlardan arınma mevsimi olan Ramazan’a kavuştu. Paylaşmanın, sadeleşmenin, diğergamlığın doruğa çıktığı bu ay ile son yıllarda tezat teşkil eden manzaralar da kendini göstermeye başladı. Başlangıçtan, ara sıcağa, ana yemekten, tatlılara varıncaya dek abartılı yemeklerle şişirilmiş Ramazan menüleri hem israf olması hem de yüksek fiyatları nedeniyle tepki çekiyor. Görüşlerini sorduğumuz uzmanlar ise bu şatafatlı sofralarla Ramazan ruhununu zedelenmemesi uyarıları yapıyor.

Ramazan sadeliktir

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Ramazan ayının sabır ve sadelik olduğuna dikkati çekerek “Süslü ve abartılı, gösterişli, binbir çeşit yemeğin olduğu, özellikle de çoğunun yenilmeden atılan sofraları her yerde görebiliyoruz maalesef. Evlerimizde, toplu iftarlarda veya lokantalarda. Bu gösteriş, israf Ramazan ayının ruhuna yakışmayan şeyler. Böyle davranarak ramazanın ruhunu yaşayamayız. Yiyeceğimiz kadar hazırlık yapmalı. Sade yaşamalı, saçıp savurmamalıyız” diye konuştu.

İftar sevinçtir ama...

İlk haftası geride kalan onbir ayın sultanı Ramazanın manevi ve maddi bereketinin İslam aleminin ruhunu da kuşatmasını dileyen Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz ise şunları söyledi: “Şüphesiz Ramazan ayının sevinçli anları vardır. Bu anlardan birisi tabi ki iftar vaktidir. Akrabaların, arkadaşların, dostların ve birlikte çalışanların bir araya gelerek iftar sevincini yaşamaları Ramazan ayının en belirgin yaşam biçimlerindendir. Ancak bu iftar sofraları israf sofralarına çevrilmemelidir. Her yıl Ramazan’da bütün gıda ürünlerinde zam yapan esnafın nasıl bir vicdan anlayışına sahip olduğunu da anlamak mümkün değil. Bunlara fırsatçılar diyoruz ama bu kelime tam anlatmıyor bu insanları. Böyle olunca da Ramazan geldi ancak ruhu nerede diyor bir çoğumuz. Oysa Ramazan ayı, fırsatçılığın daha çok para kazanmanın değil yardımlaşmanın, ikramın, paylaşmanın, aç ve yoksulları doyurmanın, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermenin ayıdır. Mecburiyeti fırsata çevirmenin dini anlayışla alakası yoktur.”