0553 313 94 23

Ramazan’ın kalbi yine Altındağ’da attı

On bir ayın sultanı Ramazan ayında binlerce başkentli Altındağ’a buluştu.

04 Haziran 2019 Salı 11:10
Ramazan’ın kalbi yine Altındağ’da attı

On bir ayın sultanı Ramazan ayında binlerce başkentli Altındağ’a buluştu.


Ankara’da Ramazan ayının kalbi yine Altındağ’da attı. Başkent’in en gözde tarihi mekânı Hamamönü’ne Ramazan ayında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aileleriyle beraber zaman geçirmek ve oruçlarını açmak isteyen Ankaralılar, Altındağ Belediyesi tarafından her gün farklı bir etkinliğin düzenlendiği Hamamönü’nde bir araya geldi. Altındağ Belediyesinin Hamamönü’nde kurduğu stantları da ziyaret eden Ankaralılar, bez bebeklerden tespihe, yöresel yiyeceklerden ahşap aydınlatmalara kadar birçok ürünün olduğu stantlardan alışveriş yaptı. Hamamönü’nde ziyaretçiler, iftarın ardından ortaoyunu, Hacivat ve Karagöz ile Ramazan ayının geleneksel etkinliklerinin tadını çıkardı. Altındağ’da tarihi dokunun aslına uygun olarak korunduğu bir diğer bölge Hamamarkası’nda da Ramazan ayı boyunca ilahiler, Türk sanat ve tasavvuf müziği tınıları yükseldi.


Ankara’nın en önemli turistik alanlarından birisi olan Altınköy Açık Hava Müzesi de bu yıl Ramazan etkinliği düzenlenen mekanlar arasında yerini aldı. Önceden saat 18.00’de kapanan Altınköy Açık Hava Müzesi, Altındağ Belediye Başkanı Balcı’nın talimatıyla Ramazan ayı boyunca gece saat 00.00’a kadar açık kaldı. Vatandaşların güven ve huzur içinde yürüyüş yapabildiği, iftar sonrası çay içip sosyalleşebildiği Altınköy, aynı zamanda Ramazan eğlencelerinin de yeni adresi oldu.


Belediye Başkanı Balcı da, düzenlenen iftar yemekleriyle Altındağlılarla aynı sofrada buluştu. Her akşam kurulan gönül sofralarında sivil toplum kuruluşları ve mahallelileri ağırlayan Başkan Balcı, Ramazan ayı boyunca yaklaşık 40 bin kişiyle iftarda bir araya geldi. Başkan Balcı, “Ankara’da Ramazan etkinlikleri denilince akla gelen ilk adres olan Altındağ’da birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularına da ev sahipliği yaptık. Şükürler olsun, yine bu duygularla bir Ramazan Bayramı’na daha eriştik. Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını diler, tüm vatandaşlarımıza daha nice hayırlı bayramlar dilerim” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 11:10
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da bayramlaşma programı
    1. Elazığ’da bayramlaşma programı
    2. Trabzonspor’da Ünal Karaman imzayı..
    3. MHP Çanakkale İl Başkanı Pınar’dan..
    4. Camide Fransız turistin cüzdanını..
    5. Çocuklar camilerde Kur'an ahlakıyla..
    6. Avaşin, Zap ve Gara'ya hava harekatı
    7. Pençe Harekatı'nda 6 terörist etkisiz..
    8. Bakan Turhan, vatandaşlarlabayramlaştı
    9. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    10. Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü..
    11. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    12. Sarıkamış’ta bayramlaşma töreni
    13. Bakan Turhan, Trabzon’da..
    14. Kimya sektöründen mayısta 1,94 milyar..
    15. MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı..
    16. Başkan Bozdoğan, huzurevi sakinleri..
    17. MSB: "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara..
    18. Kazakistan’da 12 inşaat işçisi..
    19. Tek biletle 5 keşif noktası
    20. Avrupa borsaları
    21. Asya borsaları
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe..
    23. Bayram sabahı ev yangını
    24. Turkcell’den yeşil enerjiye tam destek
    25. TESK Başkanı Palandöken: "Gross adı..
    26. İzmir'den çalınan 12 buzağı Manisa'da..
    27. Afganistan'da bayram namazı çıkışında..
    28. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Zap ve..
    29. Erkek hokey takımı Avrupa şampiyonası..
    30. Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."