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Ramazanın ilk sahurunda tercihleri Van kahvaltısı oldu

Bereket, bolluk, sevinç ve rahmet ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar yılın ilk sahurunda Van kahvaltısını tercih etti.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 04:15
Ramazanın ilk sahurunda tercihleri Van kahvaltısı oldu

Bereket, bolluk, sevinç ve rahmet ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar yılın ilk sahurunda Van kahvaltısını tercih etti.


On bir ayın sultanı olan Ramazan ayını ilk teravih namazıyla karşılayan Vanlılar, ilk sahur sofrasına oturdu. Ramazan ayının gelmesine sevinen Vanlılar, yılın ilk sahurunu kentin önde gelen kahvaltı salonlarında yaptı.


İHA muhabirine konuşan Bak Hele Bak Yusuf Konak Kahvaltı Salonu İşletme Sorumlusu Fariz Gül, Türkiye’de marka değerini ispatlamış olan Van kahvaltısının, oruç tutulan gündüz süresinin uzun olmasından dolayı zengin menüsü nedeniyle tercih edildiğini belirtti. Ramazan ayının uzun günlere denk gelmesinden dolayı sahurda tokluk hissi veren gıdaların tüketilmesi gerektiğini önereniletme sorumlusu Gül, “Van kahvaltısının içerisinde yer alan ürünlerin ön plana çıktığını biliyoruz. Özelikle kavut, murtuğa, tereyağı ve bal gibi ürünler sahur vaktinde tüketildiği zaman gün boyunca tokluk hissinden dolayı rahat bir şekilde orucun tutulması sağlanmış oluyor. Diğer taraftan da vatandaşlarımız midelerini yormadan oruç ibadetlerini yerine getirmiş oluyorlar” dedi.


Özellikle kavutun geçmişte hem asker hem de tarlalarda çalışan çiftçilerin yemeği olarak bilindiğini dile getiren Gül, bu ürünün vücut direncini dinç tutuğu için tercih edildiğini kaydetti.


İlk sahurunu Van kahvaltısıyla yaptığını dile getiren Hakan Demirel isimli vatandaş ise, kahvaltıda bulunan bazı ürünlerin kendisini dinç tutuğunu ve gün boyunca tokluk hissini verdiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 04:15
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