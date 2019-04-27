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Ramazan’ın hesaplı habercisi “erzak kolisi”

On bir ayın sultanı Ramazan Ayı’na sayılı günler kala evlerde hazırlık yapılmaya başlandı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 09:23
Ramazan’ın hesaplı habercisi “erzak kolisi”

On bir ayın sultanı Ramazan Ayı’na sayılı günler kala evlerde hazırlık yapılmaya başlandı. Bolluk ve bereketin ayı olan Ramazan Ayı’na özel avantajlı fiyatlar sunan, iftar ve sahur sofralarına bereket katacak olan Ramazan kolileri ile vatandaşlar, uygun fiyatlarla mutfaklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.


Raf fiyatının altında sıvı yağ, pirinç, kırmızı mercimek, pilavlık bulgur, buğday, çay, şeker, tuz, salça gibi mutfakların temel ihtiyaçlarını karşılayan Ramazan kolileri, vatandaşlara ev ekonomisinde katkıda bulunacak avantajlar sağlıyor. Bu kapsamda “Klasik Ramazan Kolisi”, “Süper Ramazan Kolisi”, “Mega Ramazan Kolisi” ve “Lüks Ramazan Kolisi” olmak üzere dört farklı koliyi müşterilerine sunan CarrefourSA, Ramazan Ayı’na özel hazırladığı kolileri 37,90 TL ile 119,90 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor.


Bu yıl CarrefourSA’nın, her bütçe için oluşturduğu Klasik Ramazan Kolisi’nde 15, Süper Ramazan Kolisi’nde 23, Mega Ramazan Kolisi’nde 26 ve Lüks Ramazan Kolisi’nde ise 35 farklı ürün bulunuyor.


CarrefourSA, ‘Ramazan Bereketi’ kapsamında Klasik Ramazan Kolisi’ni 71,65 TL yerine yüzde 47 indirim ile 37,90 TL’ye, Süper Ramazan Kolisi’ni 110,75 TL yerine 64,90 TL’ye, Mega Ramazan Kolisi’ni 130,30 TL yerine 82,90 TL’ye, Lüks Ramazan Kolisi’ni ise 214,25 TL yerine 119,90 TL’ye satışa sunuyor. Süper, Mega ve Lüks Ramazan kolilerini Axess ile satın alanlara ekstra yüzde 10 indirim veriliyor.


Raf fiyatına göre oldukça uygun fiyatlı olan koliler, hayırseverler tarafından yoğun talep görürken, kurumsal firmalar ise çalışanları için talepte bulunuyor.


Yaklaşık yüzde 44 tasarruf sağlayan kolileri, isteyen müşteriler online olarak sipariş edebiliyor. Ayrıca 50 ve üzeri Ramazan kolisi taleplerinde mağaza tarafından adrese teslim yapılıyor.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 09:23
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