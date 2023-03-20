Ramazan'ın gözde tatlılarından! Güllaç nasıl yapılır? İşte güllaç tarifi

11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Ramazan'da en çok sevilen tatlılardan biri de güllaç. İşte güllaç tarifi...

Malzemeler:

12 yaprak güllaç

2 su bardağı toz şeker

1,5 litre süt

Çekilmiş fındık ya da ceviz

İsteğe göre 2 yemek kaşığı gül suyu (Kozmetik ürün olmayacak)

Yapılışı:

2 su bardağı toz şekeri ve 1,5 litre sütü tencereye alın. Şeker eriyinceye kadar ısıtın.

Şekerli sütü el yakmayacak duruma gelinceye kadar ılıttıktan sonra, bir güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde tepsiye koyun. Her yeri ıslanacak şekilde bir iki kepçe şekerli süt dökün. Altı güllaç yaprağı için aynı işlemi yineleyin. 6. katı ıslatıp üzerine fındık ya da ceviz serpin. Üzerine güllaç yapraklarını şekerli sütle ıslatarak sermeye devam edin.

Nefis Yemek Tarifleri'nin tarifine göre; kalan şekerli sütün içerisine isteğe göre 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirin.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Buzdolabında 2-3 saat dinlendirin. Üzerini istediğiniz gibi süsleyin.

Afiyet olsun.