Ramazan'ın en şifalısı! Tam bir antioksidan deposu

Kiraz mevsimi olmamasına rağmen Osmanlı şerbetleri arasında en popüleri olduğundan sizler için tarifini araştırdık. Kiraz kurularından da yapabileceğiniz bu şerbet sayesinde güç içinde ihtiyacınız olan antioksidanları da sağlamış olursunuz.

İçeriğinde yüksek oranda C ve K vitaminleri barındıran kiraz ayrıca likopen zenginidir. Likopen bağışıklık sistemindeki protein sayısını artırır. Kiraz şerbeti iftarda tüketildiğinde yemeklerin daha iyi hazmedilmesini sağlar.

KİRAZ ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 litre su

Bir avuç içi kadar kuru kiraz

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Yarım su bardağı toz şeker

3 adet karanfil

Yarım adet çubuk tarçın

Birkaç yaprak taze nane ya da reyhan

YAPILIŞI

Kirazları yıkayıp suda bekletin.

Akabinde tencereye alıp üzerine suyu boşaltın.

Ocağın altını açın.

Su kaynarken içerisine toz şekeri, limon suyunu, karanfili ve tarçını koyun.

İyice karıştırın ortalama 20-30 dakika arası kaynattığınız şerbeti ocaktan alın.

Süzgeç yarımıyla süzüp bir cam kavanoza boşaltın.

Ardından dolaba koyun.

Afiyet şifa olsun...