Ramazan'ın en şifalısı! Tam bir antioksidan deposu
En güçlü antioksidan içeren besinlerden biri olan kirazla yapılan şerbete bayılacaksınız. İftar sofralarınızı şenlendirecek lezzetlerin başında gelen kiraz şerbetinin tarifini sizler için araştırdık. Peki kiraz şerbeti nasıl yapılır? İşte yanıtı...
Kiraz mevsimi olmamasına rağmen Osmanlı şerbetleri arasında en popüleri olduğundan sizler için tarifini araştırdık. Kiraz kurularından da yapabileceğiniz bu şerbet sayesinde güç içinde ihtiyacınız olan antioksidanları da sağlamış olursunuz.
İçeriğinde yüksek oranda C ve K vitaminleri barındıran kiraz ayrıca likopen zenginidir. Likopen bağışıklık sistemindeki protein sayısını artırır. Kiraz şerbeti iftarda tüketildiğinde yemeklerin daha iyi hazmedilmesini sağlar.
KİRAZ ŞERBETİ NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
1 litre su
Bir avuç içi kadar kuru kiraz
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Yarım su bardağı toz şeker
3 adet karanfil
Yarım adet çubuk tarçın
Birkaç yaprak taze nane ya da reyhan
YAPILIŞI
Kirazları yıkayıp suda bekletin.
Akabinde tencereye alıp üzerine suyu boşaltın.
Ocağın altını açın.
Su kaynarken içerisine toz şekeri, limon suyunu, karanfili ve tarçını koyun.
İyice karıştırın ortalama 20-30 dakika arası kaynattığınız şerbeti ocaktan alın.
Süzgeç yarımıyla süzüp bir cam kavanoza boşaltın.
Ardından dolaba koyun.
Afiyet şifa olsun...