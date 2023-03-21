Ramazan’ın bereketiyle; Gücümüz Kardeşliğimiz

Geçtiğimiz yıllarda Mescid-i Aksâ ve Makasıd Vakıf Hastanesi başta olmak üzere, Kudüs’ün farklı noktalarında iftar sofraları kuran, bayramlık, kumanya, fitre ve zekat dağıtımları gerçekleştiren Mirasımız Kudüs Derneği bu Ramazan ayında hem Kudüs’te hem de deprem bölgesinde “Gücümüz Kardeşliğimiz” sloganı ile yardım faaliyetleri yapacak.





Hatay Kırıkhan’da Konteyner Kudüs Mahallesi kurmak için çalışan Mirasımız, depremden etkilenen illerde Kumanya, Hijyen Seti, Zekat, Fitre ve İftar organizasyonları yaparken, Kudüs’te de, Makasıd Vakıf Hastanesi, Mescid-i Aksâ, Mülteci Kampları ve farklı lokasyonlarda iftar organizasyonları, yetim buluşması, kumanya, zekat, fitre ve bayramlık dağıtımı gerçekleştirecek.





16 yıldır Kudüs ve civarında restorasyon ve insani yardım faaliyeti yapan Mirasımız Kudüs Derneği, ülkemizde yaşanan afet nedeniyle çalışmalarının büyük bölümünü depremden etkilenen il ve ilçelerde insani yardım faaliyeti ve konteyner Kudüs Mahallesi kurulumuna yönlendirmişti. Depremin ilk günlerinde sıcak aş dağıtımı yapan Mirasımız, kuru ve hazır gıda, hijyen malzemeleri, ısınma ve tıbbi ihtiyaç kalemlerini temin ederek acil ihtiyaç duyulan il ve ilçelere ulaştırmıştı. Hatay’ın Kırıkhan ilçesi girişine Kudüs Mahallesi adıyla konteyner evlerden oluşan mahalle kurma çalışmasını devam ettiren Mirasımız Kudüs Derneği, Ramazan çalışmalarını da bir ayağı Kudüs bir ayağı da Deprem bölgesinde olmak üzere iki ayrı organizasyonla yürütecek.



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