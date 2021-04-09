Ramazan’da tam kapanma kaç gün olacak? Ramazan ayında tam kapanma olacak mı?

Türkiye 8 Nisan Perşembe gününe ilişkin Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden açıklandı. Açıklanan günlük korona vaka sayısı tablosuna bakıldığında korona salgınında alarm zilleri bir hayli hızlı çalmaya devam ediyor. Açıklanan korona vaka tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Covid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 316 oldu. Son 24 saatte 37 bin 914 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866, vefat sayısı 33 bin 201, ağır hasta sayısı 2 bin 615 oldu.

Ramazan’da tam kapanma olacak mı?

Bilim Kurulu'nun mümkün olan en fazla dozda aşının gelmesi için çabalarının devam ettiğine işaret eden Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz,, "Biz çok daha fazla aşılamayı yaparken bir yandan da alınacak olan tedbirlerle Ramazan Bayramı'nda şu anda olduğumuzdan çok daha iyi bir konumda olabileceğimize inanıyorum. Ramazan ayı içerisinde de belirli ek tedbirlerin gündeme gelebileceği görülüyor. Kamuda, özel sektörde uzaktan çalışma, bazı kapatma kararları düşünülebilir. Pandemi el birliğiyle mücadele etmemiz gereken bir süreç. Evet devletimiz bazı kararlar alıyor. Biz de vatandaş olarak bu kararlara uymak durumundayız” ifadelerini kullandı. Bilim insanları tam kapanma olacaksa 28 gün olması gerektiğini ancak 28 gün sonra da yine kısıtlamaların devam etmesi gerektiğni dile getirmekte.

Ramazan ayı yasakları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma sınırlaması ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayı yasaklarına ilişkin olarak "Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.” demişti. İşte Ramazan ayına ilişkin korona yasakları: Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak. Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek. Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak. Teravih namazları camilerde kılınamayacak. Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.