Ramazan'da susuzluğu bitiren yöntem: Sirkeli su

Ramazan ayında susuzluk hissinin önüne geçebilmek ve sindirime destek olmak için Beslenme ve Diyet Uzmanı Mina Memiş, açıklamalarda bulundu.

Diyetisyen Mina Memiş, sağlıklı bir şekilde oruç tutmak için sahura kalkmanın önemine değindi.

İHA’nın haberine göre; sahura mutlaka kalkılması gerektiğini belirten Diyetisyen Mina Memiş, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Tek öğün yapmak stres yaratıp vücuttaki kortizol seviyelerimizi artıracağından metabolizmamızı olumsuz etkileyebilir. Ayrıca kan şekeri düşüklüğü, mide ve bağırsaklarda aşırı gaz birikimi, ani tansiyon yükselmesi, vücudun susuz kalması gibi sağlık problemlerine de yol açabilir. Bunların yanı sıra öğün sayısının az olması gün içinde yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, uyku hali gibi durumlara yol açabilir. Bu yüzden sahura kalkarak vücut için bir hazırlık yapılması tavsiye edilir.”

Susuzluk hissini engellemek için sirkeli su

İftarda ve sahurda susuzluk hissinin önüne geçmek, sindiriminize destek olması adına öğünlere elma sirkeli su veya ılık su ile başlanılabileceğinin altını çizen Diyetisyen Mina Memiş, sahurda besin seçimleri hakkında da tüyolar verdi.

Sahurda tercih edilmesi gereken yiyecekler

Diyetisyen Mina Memiş, şu sözleri kaydetti:

“Sahurda tercih edilen besinler yeniden uykuya geçişe uygun olmalı, tuz oranı yüksek olmamalı, yeterli miktarda sıvı içermelidir. Protein, karbonhidrat ve yağ içeren, lif bakımından zengin besinler tercih edilmelidir."

Sahurda karbonhidrat, protein, yağ, sebze, meyve ve sıvı desteğinin dengeli bir şeklide alınması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Mina Memiş, tüketilmesi uygun olan besinleri şöyle sıraladı:

“Karbonhidrat: Tam tahıllı ekmek grubu.

Protein: Yumurta, peynir, yoğurt grubu.

Yağ: Zeytinyağı, ceviz veya badem (zeytin tuzlu olduğu için tercih edilmemelidir).

Sebze: Domates, salatalık veya pişmiş sebze.

Meyve: Taze meyve veya komposto olabilir.

Sıvı desteği: Bol su, süt, ayran, maden suyu şekersiz komposto, bitki çayı, hafif çorbalar.”

İftarda şişkinliğin ve hazımsızlığın önene geçmek için dikkat edilmesi gerekenler

İftarda şişkinlik ve hazımsızlığın önüne geçmek için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler veren Mina Memiş, ‘’İftarda birdenbire ve çok fazla yemekle mideyi doldurmamak gerekir. Öncelikle 1-2 bardak ılık su,1 adet kuru hurma veya 3 adet zeytinle orucumuzu açıp, ardından 1 kepçe çok sıcak olmayan ılık çorba tüketebilirsiniz. Bağırsak problemi olanlar çorbalarına doğal lif ilavesi yapabilecekleri gibi kepekli ekmek de tercih edebilirler. Ana yemeğe hemen geçmeyip kısa bir mola verdikten sonra etli sebze yemekleri, zeytinyağlı sebze yemekleri veya et-tavuk-balık grubundan birini tercih edebilirsiniz. Çiğ sebzelerin sindirimi zor olduğundan pişmiş sebzeler tercih edilmelidir. Tatlı tercihinizi sütlü tatlılardan yana kullanmalısınız.’’ diyerek sözlerini noktaladı.