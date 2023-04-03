Ramazanda susuzluğa karşı bitki çayı! Bitki çayları: Ramazan ayında sindirim sistemi için düzenleyici görevindeler!

Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek ve Ramazan ayında kilo vermek istiyorsanız sindirim sisteminiz için doğru çalışmasına yardımcı olacak yöntemleri alışkanlık haline getirmek lazım. İftar sonrasında içilecek olan kimi bitki çayları tembel bağırsaklar için çözüm olabilir. Bunun yanı sıra da kabızlık sorunu için nokta atışı olabilecek nitelikte. Bağırsak sağlığı için faydalı bitki çayları!

Uzun ve sıcak ramazan günlerinde susamamak için oruç tutulan süre dışında bitki çayı içilmesinin faydalı olacağı bildirildi.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Koçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz mevsimine denk gelen ramazanda uzun süre aç kalındığını, bu dönemde beslenmeye ayrıca önem göstermek gerektiğini söyledi.

Vücudun sıvı gereksiniminin karşılanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Koçoğlu, normal şartlarda her gün 2-2,5 litre kadar tüketilmesi gereken sıvıların ramazanda artırılması gerektiğini anlattı.

Koçoğlu, sıvı tüketiminin önemine dikkati çekerek, "Oruç dışında kalan sürelerde bu sıvının alınması için papatya, rezene, melisa, ada çayı gibi bitki çaylarına ve süt, ayran, çorbalar, kompostolar, taze sıkılmış meyve, sebze sularıyla maden suyu gibi besinlere ağırlık verilmeli. En az 10-12 su bardağı sıvı alınmalıdır. Çay ve kahve gibi içecekler kafein içerdikleri için idrarla sıvı kaybının artmasına yol açar" diye konuştu.

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Öğün sayısının da önemli olduğuna işaret eden Koçoğlu, uzun süre aç kalındığında metabolizmanın yavaşladığını ve bunun sonucunda da besinlerin daha fazla yağa dönüştüğünü aktardı.

Koçoğlu, "Olmazsa olmaz 2 öğünün biri sahur, diğeri iftardır. Bunların dışında 2 ara öğün daha tüketilebilirse çok yararlı olacaktır. Beslenmede çeşitlilik olmalıdır. 4 temel besin grubundan süt, yoğurt, peynir, sütlü tatlılar, et, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohumlar, meyve-sebze ve ekmek, unlu yiyecekler, pilav, makarna, ana öğünün içinde mutlaka tüketilmelidir" ifadesini kullandı.

Gün boyu zihinsel faaliyetlerin kesintisiz sürmesi için mutlaka sahura kalkılması ve özellikle protein ağırlıklı beslenilmesi gerektiğini dile getiren Koçoğlu, bu tür beslenme tarzının tok tuttuğunu ve metabolizmanın yavaşlamasını, kas kayıplarını önlediğini söyledi.

- "Meyve ve sebzede farklı renkleri tüketin"

Koçoğlu, ekmeğin tam tahıllı olmasının da önem taşıdığı bilgisini paylaştı.

İftarda aşırı besin tüketiminden kaçınmak gerektiğini aktaran Koçoğlu, şu önerilerde bulundu:

"Önce peynir ve zeytin gibi yiyeceklerle oruç açıldıktan sonra çorba içilebilir. Sindirim sorunları yaşamamak için yavaş yavaş, çok çiğneyerek yenmesi önemlidir. Çorbadan sonra biraz beklenilmesi önerilmekte ama çoğu zaman bu, mümkün olmamaktadır. Etli-sebzeli yemekler, kuru baklagil yemekleri, salata, cacık, iftarda tüketilebilecek ürünler arasındadır. Bulgur tam tahıl özelliği olan bir besindir. Yemeklerin fazla tuzlu olmaması, yağının az olması, kızartma değil, fırında veya tencere yemeği şeklinde olması tercih edilmelidir.

Tatlı yemek isteniyorsa sütlü veya meyveli tatlılardan sütlaç, güllaç, dondurma, elmalı, ayvalı, kabak tatlısı tercih edilmeli ve iftardan iki saat sonra kadar ara öğün şeklinde tüketilmelidir."

Koçoğlu, ara öğünde meyve, meyveli-sütlü tatlılar ve bir avuç kadar kuruyemiş, badem, ceviz ve fındık tüketilebileceğini belirterek, "Çay ve kahve gibi içeceklerle fazla şeker alınmamasına dikkat edilmelidir" dedi.

Meyve ve sebzelerden su oranı yüksek olanların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Koçoğlu, "Karpuz, kavun ve portakal bunların başında gelir. Meyve-sebze seçiminde farklı renkleri bulundurmak önemlidir. Kırmızı, turuncu, yeşil, sarı, beyaz gibi her renkte olanları hafta boyu tüketmek gerekir" şeklinde konuştu.

İlk kez oruç tutacaklar için özellikle sahura kalkmalarını, öğün sayısına uymalarını ve çok geç yatmamalarını öneren Koçoğlu, "Kolay uyumak için yatmadan öce bitki çaylarının içilmesini de öneriyoruz" ifadesini kullandı.

Yeşil çay, diyet listelerinin vazgeçilmez bitki çaylarından biri olmaktadır. Hazımsızlık sorunlarını en aza indirmek için rol sahibi olan bu çay, aynı zamanda vücutta birikmiş olan ödemler kurtulmak için de rol sahibi. Bağışıklık sistemi için güçlendirici etkisi olan yeşil çay, vücut direncini artırmak için de önemli bir rol sahibidir. İftardan sonra veya sahurda bir fincan yeşil çay tüketimi yaparak sindirim sisteminizin doğru çalışması için yardım etmek mümkün.

DOĞRU BİR BESLENME

Ramazan ayı içinde hem iftar sırasında hem de sahur sırasında doğru bir beslenme yapmak son derece önemli. Ramazan ayında özellikle sindirim sorunlarını çözmek ve kabızlığın önüne geçmek adına yenilen ve içilenlere dikkat etmek son derece önemlidir. Kimi bitki çayları ise bağırsak sağlığı için son derece etken bir rol oynamaktadır. Hazımsızlık için bu bitki çaylarının tüketimi ihmal edilmemelidir. İşte diğer uzmanların tavsiye ettiği bitki çayları...

PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı vücut için sakinleştirici özelliği ile ön plana çıkmakta. İçinde antioksidanların de yer aldığı bu bitki çayı, karında meydana gelen hazımsızlık içinde etken rol oynamaktadır. Papatya çağı, ağır bir iftar sofrası sonrasında üstüne içilebilecek olan en güzel sıcak içeceklerden biri olmaktadır. Limon ve balla karışımı yapılıp tüketildiği zaman ise mide için rahatlama meydana getirecektir.

MATE ÇAYI

Mate çayı içinde bolca kafein bulundurmaktadır. Metabolizmayı harekete geçirmede yardımcı olur. Vücudu uyarır ve zinde hissetmek konusunda yardım eder. İçindeki etken maddelerden dolayı yağ yakımı konusunda destekleyici nitelikte olur.

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