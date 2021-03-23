Ramazanda restoran ve kafeler kapalı mı olacak? Ramazanda hangi illerde kısıtlama olacak?

Toplam test sayısı 36 milyon 556 bin 589'a, vaka sayısı 3 milyon 35 bin 338'e, vefat sayısı da 30 bin 178'e ulaştı. Koronavirüs salgınında yüksek riskli bölgeleri gösteren kırmızı il oranı, Marmara Bölgesi’nde yoğunlaştı. Sağlık Bakanlığı, 13-19 Mart haftasına ait il bazında her 100 bin nüfusa düşen haftalık koronavirüs vaka sayısını 20 Mart’ta açıkladı. Türkiye’de 81 ilin 11’inde vaka sayıları düşerken, 70’inde yükselişe geçti. Haritaya göre, en yüksek vaka sayısı Samsun’da tespit edilirken, Risk Haritası'nda 'çok yüksek riskli' illerin sayısı 25'dan 39'a yükseldi.

Hangi iller kırmızıya döndü?

Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt, Hakkâri, Mardin ve Şanlıurfa olarak sıralandı. Bakanlığın açıkladığı verileri değerlendiren uzmanlar da risk haritasındaki kırmızı renkli il sayısına 14 ilin ilave olmasıyla 25’den 39’a yükseldiğini ifade etti.

Ramazanda restoran ve kafeler kapalı mı olacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritasında çok yüksek riskli illerin sayısı 1 ay içerisinde 17'den 39'a yükseldi. Nisan ayının ilk haftasında açıklanacak haftalık vaka sayısını gösteren haritada çok yüksek riskli iller kategorisine giren 22 il tekrar çok yüksek riskli kategoride yer alırsa tehlike çanları çalmaya başlayacak.

Hangi illerde Ramazanda kısıtlama gelecek?

Ramazanda yasakların geleceği iller hangileri? Sabah'ta yer alan habere göre, çok yüksek riskli illerde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarında artış devam ettiği takdirde ramazanda yeni kısıtlamalar gündeme gelecek. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Kocaeli'nin de bulunduğu 22 ilde ramazan ayı içerisinde restoran, kafe, çay bahçeleri ve kıraathaneler, bayrama kadar yeniden paket servise geçebilir.