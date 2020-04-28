Ramazan’da oruçluyken hangi diyetler uygulanabilir? Ramazan ayında sağlığı için bir adım atmak isteyen ya da kilo vermek isteyen kişler bu soruyu sık sık kendine soruyor. Bununla birlikte "Ramazanda diyet yapılır mı?" sorusu akıllara geliyor. İşte merak edilen bütün bu soruların cevabı ve en verimli diyetler...

Su orucu/Su diyeti

Ramazanda uygulanası diyetlerin başında gelen su orucu, vücuttaki iltihap ve yağın altılmasını sağlar. Fakat ilaç kullanan veya kronik hastalar doktoruna danışmadan bu diyeti yapmamalıdır.

Su orucu, fazla yemek yememe üstüne kurulu bir düzendir. Ramazan ayı içerisine yerleştirilebilir. İlk haftalarda normal oruç, ikinci haftada yemeklerden bir miktar uzaklaşma ve porsiyon azaltma ile, üçüncü haftada 3 günlük su orucu, büyük ölçüde sağlığı düzene sokacaktır. Çünkü su vücudun temizlenmesini sağlarken aynı zamanda yağ yakımına destek verecektir. Aç kalmak sanıldığı kadar zor veya imkansız bir durum değildir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.);

“Ademoğlu karnından daha kötü bir kap doldurmamıştır. Oysa ki Ademoğlu için belini doğrultacak birkaç lokma yeterlidir. Şayet mutlaka yemesi gerekiyorsa, o zaman (midesinin) üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini de nefes için ayırsın.” (Tirmizi, Zühd, 47) buyurmuştur.

Aşağıdaki diyetlerde oruç ile birlikte uygulanabilecek diyetlerdir. Önemli olan; fazla şekerden uzak durup, su ile vücudu temizlemeye çalışmaktr. Bunun yanı sıra hafta hafta uygulanan diyetler, yağ yakımını destekler.