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Oruç Ramazan'da lokanta ve kafeler açık olacak mı?
Oruç

Ramazan'da lokanta ve kafeler açık olacak mı?

Ramazan ayı yaklaşırken Ramazan'da uygulanacak koronavirüs tedbirleri hakkında detaylar merak ediliyor. Başkan Erdoğan, 29 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı ile birlikte Ramazan ayı tedbir kararlarını açıklamıştı. Peki, Ramazan ayında lokanta ve kafeler kapanacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-09 21:51:00 -
Ramazan'da lokanta ve kafeler açık olacak mı?

Gerçekleştirilen son kabine toplantısı sonrası Ramazan'da sokağa çıkma yasağı, iftarlar ve restoran ile kafelerin durumu hakkında bilgiler paylaşıldı. Buna göre, bu yıl Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı, restoran ve kafeler açık mı?

Ramazan'da lokanta ve kafeler açık olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamalarına göre; "(Ramazan ayı) Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız." ifadeleri kullanıldı. Bu bağlamda Ramazan ayında ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

Başkan Erdoğan "Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek." ifadelerini kullanmıştı.

 

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