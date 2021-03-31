Ramazan’da korona aşısı vurulacak mı? Korona aşı randevusu Ramazan'da alınacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu vaka oranının yüzde 75’e yükseldiğini açıkladı. Korona vakalarının arttığı şu günlerde bir yandan da yoğun bir şekilde korona aşısı uygulaması devam ediyor. Sağlık Bakanlığı aşı canlı takip sayısındaki verilere göre Türkiye’de aşılananların sayısı 16 milyona yaklaştı. Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 2,8 iyon doz BionTech aşısının Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı’nın aşılama takvimi de işliyor. Aşı yaş grubuna göre, korona aşısı yaptıranların yaş grubu 60-65 aralığında. Korona aşısı yaptıracaklar bir yandan da MHRS ve ALO 182 üzerinden aşı randevusunu almakta. Aşı randevusu Ramazan ayına denk gelenler ise korona aşısı randevusu Ramazan ayında da devam edecek mi? sorusu sorulmak.

Ramazan’da korona aşısı vurulacak mı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, hastalığın yayılımını durdurmada aşının çok önemli olduğunu, bu yüzden Ramazan ayında da aşılama çalışmasının devam etmesi gerektiğini bildirdi. Akın, şöyle konuştu:

Korona aşısı orucu bozar mı?

Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Ramazan ayından Covid-19 aşı uygulamasının devam etmesi gerektiğini söyledi. Akın, "Tüm Müslüman camia için Ramazan ayı çok özel bir ay. Ama bu ayda da insanlarımızın ölmemesi, hastalanmaması ve hastaneye yatmaması çok önemli. O yüzden Ramazan ayında insanlar aşı olacağı günler belki oruç tutmayabilirler. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vereceği öneriler toplum sağlığımızın korunmasına büyük katkılar sağlayabilir. Hiç olmazsa, aşı olacakları gün belki oruç tutmayıp daha sonra eksik oruçlarını tamamlayabilirler." dedi.

Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

Korona aşısı olacaklar, Ramazan ayında korona aşı randevusu alacaklar. Aşı olacak vatandaşlar aşının orucu bozup bozmayacağını merak ediyor. İşte diyanetten yapılan aşı orucu bozar mı? sorusunun cevabı:

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.