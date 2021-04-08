Mübarek ramazan ayına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar ramazanda kaç saat oruç tutulacağını, kadir gecesinin ne zaman idrak edileceğini merak ediyor.

Ramazanda kaç saat oruç tutacağız?

İllere göre imsak ve iftar vakitleri değişiyor. İmsak ve iftar vakitlerine göz atıldığında 2021’de yaklaşık 15 saat oruç tutulacağını söyleyebiliriz.

Kadir gecesi ne zaman?

'Bin Aydan Daha Hayırlı' şeklinde ifade edilen Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek. Ramazan bayramı ise 13,14 ve 15 Mayıs'ta idrak edilecek.

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