Ramazan’da israftan kaçınılmalı

Palandöken, “Küresel salgın sebebiyle çok sayıda kişinin işsiz kaldığı ve geçim sıkıntı çektiği bu dönemde bir lokma ekmek, bir damla su bile israf edilmemeli” ifadesini kullandı. Türkiye’nin dünyada en fazla gıda israfı yapılan üçüncü ülke konumunda bulunduğuna işaret eden Palandöken, “Evlerimizde geçireceğimiz mübarek Ramazan ayında sofralarımızı kurarken doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye ve ihtiyacımız kadar ekmek, pide ile kuru bakliyat almaya dikkat etmeliyiz” ikazında bulundu.