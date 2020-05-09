Ramazan’da ilaç kullanan hastalar ne yapmalıdır?

Oruç ibadetini eda etmek isteyen fakat ilaç kullanmak zorunda kaldığı için ikilem yaşayan binlerce Müslüman var. Bu durumla karşılaşan Müslümanlar nasıl bir yol izlemeli?

Doktor tavsiyesi ve kontrolü önemli

Oruca mâni olan hastalık çok azdır. Sâlih bir doktora sormadan, böyle bir doktor, (Senin oruç tutmaman gerekir) demedikçe veya orucun zarar verdiğini kendi tecrübesiyle anlamadıkça, orucu kazaya bırakmamalı! Salih olmayan doktorun sözüyle hareket edilmez. İlaç kullanan hastalar da, doktorun tavsiyesine uygun olarak ilaçların dozunu sahur ve iftara göre ayarlayarak oruçlarını tutabilirler. Bu noktada doktor tavsiyesine kulak asılması hayati önem taşımaktadır.