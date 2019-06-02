Ramazanda dinlenen bedeni bayramda yormayalım

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, ramazan ayında dinlenen bedenin bayramda yorulmaması gerektiğini belirterek, bayram ziyaretlerinde tüketilen tatlı ikramlarına ve bunlara eşlik ederken fazla şeker alımına neden olan çay-kahve tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Erk, ramazan ayı sonrası bayram döneminde, özellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarda beslenmenin önemine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Erk, su, tuz ve şeker tüketiminin genel vücut sağlığına ve böbreklere olan etkisine değinirken, beslenme alışkanları ve genel sağlık ilişkisinin özellikle son yıllarda toplum tarafından oldukça iyi kavranmaya başladığını, fakat uygulamada yetersiz kalındığını anlattı.

Erk, bayramda ve yaz mevsiminde beslenmeye ilişkin şu önerileri sıraladı:

“Ramazan ayında dinlenen bedeni bayramda yormamak gerekiyor. Özellikle kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olan bayram ziyaretlerinde tüketilen tatlı ikramlara ve bunlara eşlik ederken bir yandan da fazla şeker alımına neden olan çay-kahve tüketimine çok dikkat edilmeli. Öte yandan yaz aylarında serinlemek için su yerine meyve suları ve soğuk meşrubatların tercih edilmesinden kaçınılması da yine alınması gereken önlemlerin başında geliyor. Ağız tadı için her zaman bir alternatif vardır. Şerbetli ve hamur işi tatlılar yerine uygun miktarda sütlü tatlılar, meyve suyu veya soğuk meşrubat yerine su tüketimini keyifli hale getirecek karanfil, limon, nane gibi tatlarla suya aroma katılması gibi kolay uygulanabilir yöntemler her zaman ön planda olmalı.”

Bayramda sağlıksız beslenme hasta ediyor

Uzmanlar, bayramda karbonhidrat ve yağdan zengin besinlerin büyük miktarlarda tüketilmesinin başta sindirim sistemi problemleri olmak üzere, hipertansiyon, taşikardi, kan şekeri dengesizlikleri gibi birçok sağlık sorununun oluşmasına ve kilo artışına neden olduğunu belirtiyor.

Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenmeye ilişkin soruları cevaplayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, “Yaklaşık bir ay süreyle dinlenmeye çekilen sindirim sistemi, bayramda tatlı ve hamur işi gibi yiyeceklerle yorulmamalı, ilk günlerde az ve aralıklı beslenmeye dikkat edilmeli, metabolizmanın eski düzenine dönmesi sağlıklı bir geçişle sağlanmalıdır. Bayram boyunca tatlı, şeker, çikolata tüketimine dikkat edilmeli, tatlılar yemekle birlikte değil, ara öğünde tüketilmelidir” dedi.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Doç. Dr. Özlem Aytekin ise, “Bayram sabahında zeytin, peynir, yumurta, domates içeren sade, keyifli ve besleyici bir kahvaltıyla güne başlamak gerekir. Tüm öğünler atlanmadan sakin ve iyice çiğnenerek tüketilmelidir” şeklinde konuştu.