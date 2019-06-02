0553 313 94 23

Ramazanda dinlenen bedeni bayramda yormayalım

Bayramda yorulmaması gerektiğini ifade eden beslenme ve sağlık uzmanları, “Aşırı tatlı, şeker, çay ve kahve tüketiminden kaçının. Meşrubat olarak da bol su tüketin” çağrısında bulundu.

02 Haziran 2019 Pazar 14:12
Ramazanda dinlenen bedeni bayramda yormayalım

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, ramazan ayında dinlenen bedenin bayramda yorulmaması gerektiğini belirterek, bayram ziyaretlerinde tüketilen tatlı ikramlarına ve bunlara eşlik ederken fazla şeker alımına neden olan çay-kahve tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Erk, ramazan ayı sonrası bayram döneminde, özellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarda beslenmenin önemine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. 

Erk, su, tuz ve şeker tüketiminin genel vücut sağlığına ve böbreklere olan etkisine değinirken, beslenme alışkanları ve genel sağlık ilişkisinin özellikle son yıllarda toplum tarafından oldukça iyi kavranmaya başladığını, fakat uygulamada yetersiz kalındığını anlattı.

Erk, bayramda ve yaz mevsiminde beslenmeye ilişkin şu önerileri sıraladı:

Ramazan ayında dinlenen bedeni bayramda yormamak gerekiyor. Özellikle kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olan bayram ziyaretlerinde tüketilen tatlı ikramlara ve bunlara eşlik ederken bir yandan da fazla şeker alımına neden olan çay-kahve tüketimine çok dikkat edilmeli. Öte yandan yaz aylarında serinlemek için su yerine meyve suları ve soğuk meşrubatların tercih edilmesinden kaçınılması da yine alınması gereken önlemlerin başında geliyor. Ağız tadı için her zaman bir alternatif vardır. Şerbetli ve hamur işi tatlılar yerine uygun miktarda sütlü tatlılar, meyve suyu veya soğuk meşrubat yerine su tüketimini keyifli hale getirecek karanfil, limon, nane gibi tatlarla suya aroma katılması gibi kolay uygulanabilir yöntemler her zaman ön planda olmalı.

Bayramda sağlıksız beslenme hasta ediyor

Uzmanlar, bayramda karbonhidrat ve yağdan zengin besinlerin büyük miktarlarda tüketilmesinin başta sindirim sistemi problemleri olmak üzere, hipertansiyon, taşikardi, kan şekeri dengesizlikleri gibi birçok sağlık sorununun oluşmasına ve kilo artışına neden olduğunu belirtiyor.

Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenmeye ilişkin soruları cevaplayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, “Yaklaşık bir ay süreyle dinlenmeye çekilen sindirim sistemi, bayramda tatlı ve hamur işi gibi yiyeceklerle yorulmamalı, ilk günlerde az ve aralıklı beslenmeye dikkat edilmeli, metabolizmanın eski düzenine dönmesi sağlıklı bir geçişle sağlanmalıdır. Bayram boyunca tatlı, şeker, çikolata tüketimine dikkat edilmeli, tatlılar yemekle birlikte değil, ara öğünde tüketilmelidir” dedi.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Doç. Dr. Özlem Aytekin ise, “Bayram sabahında zeytin, peynir, yumurta, domates içeren sade, keyifli ve besleyici bir kahvaltıyla güne başlamak gerekir. Tüm öğünler atlanmadan sakin ve iyice çiğnenerek tüketilmelidir” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 14:12
  1. Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk
  2. ramazan ayı
  3. bayram ziyaretleri
  4. çay-kahve tüketimi
  5. meyve suları
  6. hamur işi tatlılar
  7. karbonhidrat
  8. sindirim sistemi
  9. Ramazan Bayramı
  10. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz
  11. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Doç. Dr. Özlem Aytekin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ümraniye Belediyesi, geleneksel Fojnica iftarlarının 8'incisini gerçekleştirdi
    1. Ümraniye Belediyesi, geleneksel..
    2. Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Staj..
    3. Beşiktaş Divan Kurulu eski Üyesi Hasan..
    4. Böyle eziyet görülmedi
    5. ABD’ye vize başvurularında yeni dönem!
    6. THY'den yılın rekoru
    7. Develi’de Yüz Çocuğa Bayram Sevinci
    8. ikizdere yaylalarınaelektrik..
    9. Teröristlerin kullandığı 3 katlı..
    10. Muş’lu işadamları Bursa’daki iftarda..
    11. Kırşehir’de kaza: 2 yaralı
    12. İran'da Hamaney'e hakaretten..
    13. Kapıkule’de tarihi rekor: tam bin 161..
    14. Köpek korkusundan ağaca çıkan kediyi..
    15. Avşar’ın bayram mesajı
    16. Kars’ta sağanak yağmur caddeleri göle..
    17. Gürkan’ın bayram mesajı
    18. Güngör Caddesi asfaltlanıyor
    19. Mavi Bayraklı plajlar temizleniyor
    20. Gıda imalathanelerine denetim
    21. İş adamı İzzet Gören’in bayram mesajı
    22. Bingöl’de ruhsatsız ve kaçak yapılara..
    23. Kazada hayatını kaybeden eşinin yerine..
    24. Ramazan sohbetleri sona erdi
    25. Başkan Dağtekin’den Ramazan Bayramı..
    26. Antalya çifte bayram yaşayacak
    27. Canik’te bayram seferberliği
    28. İhtiyaç sahiplerinin yaşam umudu..
    29. Demirtaş: “İlkadım’da yaşamak bir..
    30. Mesleki Eğitim ve Halk Eğitim’den..
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür