"Ramazanda dinlenen bedeni bayramda yormamak gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, ramazan ayında dinlenen bedenin bayramda yorulmaması gerektiğini belirterek, bayram ziyaretlerinde tüketilen tatlı ikramlarına ve bunlara eşlik ederken fazla şeker alımına neden olan çay-kahve tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamada Erk, ramazan ayı sonrası bayram döneminde, özellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarda beslenmenin önemine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Erk, su, tuz ve şeker tüketiminin genel vücut sağlığına ve böbreklere olan etkisine değinirken, beslenme alışkanları ve genel sağlık ilişkisinin özellikle son yıllarda toplum tarafından oldukça iyi kavranmaya başladığını, fakat uygulamada yetersiz kalındığını anlattı.

Yapılan eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla kişilerin artık ne kadar şeker, tuz ve su tüketmesi gerektiğini sistematik olarak benimsemeye başladığını belirten Erk, şöyle devam etti:

"Aşırı şeker ve tuz tüketiminin nelere yol açacağı, yetersiz su tüketiminin başta böbrekler olmak üzere vücutta diğer organlarda yapacağı tahribatlar, sıklıkla üzerinde durduğumuz konular. Fakat kişilerin yaşam alışkanlıklarındaki yetersizlikler, sağlık sorunları davetiye çıkarmaya devam ediyor. Bu anlamda bizler, gerek var olan bilgiler ve gerekse yeni araştırmaların ışığında ortaya konulan sonuçları topluma aktarmaya devam edeceğiz."

Erk, bayramda ve yaz mevsiminde beslenmeye ilişkin şu önerileri sıraladı:

"Ramazan ayında dinlenen bedeni bayramda yormamak gerekiyor. Özellikle kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olan bayram ziyaretlerinde tüketilen tatlı ikramlara ve bunlara eşlik ederken bir yandan da fazla şeker alımına neden olan çay-kahve tüketimine çok dikkat edilmeli. Öte yandan yaz aylarında serinlemek için su yerine meyve suları ve soğuk meşrubatların tercih edilmesinden kaçınılması da yine alınması gereken önlemlerin başında geliyor. Ağız tadı için her zaman bir alternatif vardır. Şerbetli ve hamur işi tatlılar yerine uygun miktarda sütlü tatlılar, meyve suyu veya soğuk meşrubat yerine su tüketimini keyifli hale getirecek karanfil, limon, nane gibi tatlarla suya aroma katılması gibi kolay uygulanabilir yöntemler her zaman ön planda olmalı."

- "Karpuz ile peyniri birlikte tüketmek kan şekerinin düzenli seyretmesini sağlar"

TBV Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın ise sağlıklı olduğu düşüncesiyle tüketimde aşırıya kaçılan paketli gıdaların ve serinlemek için sıklıkla başvurulan gazlı ve şekerli içeceklerin tüketiminden kaçılması gerektiğine dikkati çekti.

Son yıllarda popüler hale gelen soğuk kahve çeşitlerinin içerdikleri krema, şeker ve doğal olmayan aromalar nedeniyle yüksek kalori içerdiğine işaret eden Aydın, daha az aroma kullanılmış ve sade kahvelerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Aydın, aşırı meyve tüketimi fazla enerji alımına yol açtığından kilo kontrolünü zorlaştırabildiğini, sağlıklı bir birey için günlük 2-3 porsiyon meyve tüketiminin yeterli olduğunu kaydetti.

Yaz aylarından en çok tüketilen meyvelerin başında gelen karpuzun, yüksek su içeriği sayesinde terle atılan sıvının karşılanmasını sağladığını, ancak içeriğindeki şeker sebebiyle aşırı tüketiminden kaçınmak gerektiğini ifade eden Aydın, 200 gram ağırlığındaki karpuzun, 1 porsiyon meyveye eşdeğer olduğunu, karpuz ile peyniri birlikte tüketmenin de kan şekerinin bir anda yükselmesini önleyerek düzenli seyretmesini sağladığını anlattı.

