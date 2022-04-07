Ramazan'da büyük fırsat! Halk Eğitim Merkezleri'nde Kur'an kurslarını kaçırmayın!

İçerisinde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ni barındıran on bir ayın sultanı Ramazan ayında, dinî ve kültürel değerlerimizi paylaşmak, Kur'an-ı Kerim'i okumak, öğretmek ve öğrendiklerini yaşatmak amacıyla, sevgi, saygı, dayanışma ve yardımlaşma iklimine esin kaynağı olacak etkinlik ve kurslar vatandaşlarımızla buluşuyor.

Yaygın eğitim kurs programlarından "Din Eğitimi" alanında Fıkıh ve Güncel Hayat, Adab-ı Muâşeret, Dinimi Öğreniyorum, Esnaf ve Ticaret Ahlakı, Hadis Okumaları, Kitabımı Öğreniyorum Kur'an-ı Kerim Okuma gibi kurs programları için Halk Eğitim Merkezleri'ne başvuruda bulunabilirsiniz.