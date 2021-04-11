Mübarek ramazan ayında vatandaşlar oruçlarının hangi hallerde bozulabileceğini merak ediyor. Bu sebeple burun damlası kullananlar sık sık oruçluyken sprey kullanmanın orucu bozup bozmayacağını araştırıyor. Peki, burun damlası orucu bozuyor mu?

Ramazanda burun damlası kullanılır mı?

Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan ( ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).