Ramazan’da boş durmadılar! Yöresel ürün alırken buna dikkat!

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri Türkiye genelinde Ramazan ayına yönelik denetimlerine hız verdi. Türkiye’nin her yerinde 7 bin 500 gıda kontrolü sahada denetimlerini yaparken, uygunsuz gıda satışı yapanlara gerekli işlemler uygulandı.

YÖRESEL ÜRÜNLERE DİKKAT!

Bu kapsamda Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentteki AVM’lerde açıkta satılan ürünlere yönelik çalışma başlattı. Bazı AVM’lerde kurulan yöresel ürün satış yerlerinde izinsiz olarak gıda satışı yapıldığını tespit eden ekipler hareket geçti.

AVM’lere dönük yapılan kontroller sonucunda; etiketsiz satılan toplam 717 kilogram sucuk, 332 kilogram peynir ve 308 kilogram tereyağına el konularak İl Müdürlüğünde muhafaza altına alındı.

Etiketli satışa sunulan zeytinyağı ve tereyağlarından ise numuneler alındı.

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Tüm bu denetimler sonucu işletmelere idari para cezası uygulandı.

DENETİMLER RAMAZANDA DAHA DA SIKLAŞACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan öncesi yaptığı açıklamada denetimlerin daha sıklaşacağını ve halkın sağlığıyla oynayanlara karşı gerekli işlemleri yapacaklarını söylemişti.

Ayrıca Yumaklı, vatandaşların da uygunsuz gördükleri ürünleri ALO 174 Gıda Hattı’na bildirmeleri konusunda ricada bulunmuştu.