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Oruç Ramazan'da açıktan yemek yemek günah mıdır?
Oruç

Ramazan'da açıktan yemek yemek günah mıdır?

Mübarek Ramazan ayında oruca dair dini bilgiler araştırılıyor. Oruç tutan veya oruç mazereti bulunup da oruç tutamayan kişiler oruç tutmakla ilgili çeşitli soruların yanıtını arıyor. Ramazan'da oruç tutmayan kişilerin veya mazeret nedeniyle oruç tutamayan kişilerin açıktan oruç yemesi caiz midir? Ramazan'da açıktan yemek yemek günah mıdır? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-04-18 23:36:00 -
Ramazan'da açıktan yemek yemek günah mıdır?

Ramazan'da oruç tutmak Müslümanlar için büyük önem taşır. Bu yüzden milyonlarca Müslümanlar onbir ayın sultanı olarak bu ayı beklemektedir.Peki ya oruç tutmayanlar?Belli başlı sebepleri olan ve oruç tutmayanlar, oruç tutanların yanında bir şey yemesi günah mıdır? Prof. Dr. Mehmet Boynukalın uyardı Ramazan orucunu açıktan yemenin hükmünü hatırlattı.

Ramazan'da açıktan yemek yemek günah mıdır?

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, on bir ayın sultanı Ramazan'a ilişkin önemli uyarılarda bulundu. "Müslüman üzerine ramazan orucu farzdır. Tutmamak büyük günahtır." hatırlatması yapan Prof. Boynukalın, günahların açıktan işlenmesinin sıkıntılı olduğuna da dikkat çekerek, "Günahlar açıktan işlenirse Allah katında cezası artar; çünkü bu umursamazlık göstergesidir." dedi.

Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Hadis-i Şerif'ini hatırlatan Prof. Boynukalın, şöyle devam etti:

"Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin hepsi affedilir, ama günahlarinı açığa vuranlar affedilmez" (Buhari, Müslim). Mazeret sahibi olan kardeşlerimizin de Ramazan ayına hürmeten, açıktan değil gizlice yemeleri gerekir; aksi şekilde davranmaları günah olur."

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