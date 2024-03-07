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Oruç Ramazan'da 81 ilde 'vakıf sofraları' kurulacak
Oruç

Ramazan'da 81 ilde 'vakıf sofraları' kurulacak

Yeniakit Publisher
2024-03-07 15:42:00 -
Ramazan'da 81 ilde 'vakıf sofraları' kurulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri aracılığıyla 81 ilde iftar sofraları kuracak. Vakıfların iftar sofralarında, kadim medeniyetimizin gönül zenginliği paylaşılarak, yardımlaşma ve dayanışma duyguları yaşatılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilki 2022 yılında 25 İlde düzenlenen iftar organizasyonunun kapsamı bu yıl genişletildi. 81 ilin tamamında iftar sofraları kurularak vakıf ruhu yaşatılacak.

İKRAMLAR SICAK YEMEK MUTFAKLARINDA HAZIRLANACAK

Sıcak yemek mutfaklarında hazırlanan ikramlar, tüm şehirlerde belirlenen mekan ve alanlarda sofraları bereketlendirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda “Ramazan Ayı boyunca On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in ruhuna uygun faaliyetler yapılmasına özen gösterileceği" belirtildi.

Yapılan açıklamada “Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmak, pekiştirmek ve daha güçlü şekilde geleceğe aktarmak için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl kurduğumuz gönül sofralarını bu yıl Mübarek Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle tüm şehirlerimize yaydık… 81 ilimizde, bölge müdürlüklerimiz vasıtasıyla kuracağımız iftar noktalarımızda paylaşmanın, paylaştıkça çoğalmanın zenginliğini yaşayacağız. Biliyoruz ki; kadim medeniyetimizin gönül zenginliğini paylaşmak, yardımlaşma ve dayanışma ile yaşatmak asli vazifemizdir. Vazifemizi layıkıyla ifa ederek vakıf kültürünün bize bıraktığı paha biçilemez mirası gelecek nesillere aktarmak için gayret etmeyi sürdüreceğiz" denildi.

VAKIF SOFRALARI NEREDE OLACAK?

İstanbul'da, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner koordinesinde, “2024 yılı Vakıf İftar Buluşmaları Programı" Ramazan ayı boyunca Binbirdirek Sarnıcı'nda yapılacak. Birbirinden lezzetli iftar sofraları bu tarihi mekanda kurulacak. İstanbul'da Ramazan boyunca toplam 40 bin kişiye yemek ikram edilecek. Ayrıca, mobil aşevi ile İstanbul Eyüpsultan Meydanı'nda her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yemek ikramları yapılacak. Bunun yanında Tekirdağ'da da mobil aşevi ile Orta Camii Meydanı'nda her hafta Salı ve Çarşamba günleri sıcak yemek ikramları yapılacak.
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