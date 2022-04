Ramazan'da 6 bin haneye yardım

Sincan Belediyesi yardımlaşma ve dayanışmanın daha da pekiştiği Ramazan ayında da vatandaşın yanında oldu. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla Ramazan ayı boyunca yaklaşık 6 bin haneye yardım ulaştırılacak.

3 milyon TL‘lik yardım yapacak

Ramazan ayı ile birlikte çalışmalarını hızlandıran Sincan Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü yaklaşık 6 bin aileye 500 TL sosyal destek kartı üzerinden yani toplam 3 milyon TL‘lik yardım yapacak. Ayrıca Ramazan ayı boyunca Sincan’da ikamet eden 168 çölyak hastasına da hane başına 350 TL yardım ulaştıracak.

“Elimizden gelen yardımı yapıyoruz”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptığı açıklamada, “Ramazan, oruç tutarak sadece bedenimizi değil ruhumuzu da terbiye ettiğimiz bir ay. Ramazan paylaşım ayıdır. İftar ve sahurda sofrası boş olmasın kimsenin. Hiç birimiz aç olanı ihmal etmeyiz. Biz de belediye olarak elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Bu Ramazanda yaklaşık 6 bin ailenin sosyal destek kartına 500 TL yükledik.

“Ramazan ayınızı tebrik ediyorum”

Allah huzur içinde, esenlik içerisinde ramazanı idrak etmemizi aynı zamanda özellikle ihtiyaç sahibini gözeterek Ramazanın ruhuna uygun davranmayı nasip etsin inşallah. Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum” dedi.

Ramazanda 5000 gıda kolisi dağıtılacak

İhtiyaç sahibi vatandaşlara her gün düzenli olarak yardım kolisi gönderen Sincan Belediyesi Ramazan ayında da gıda yardımlarına devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerine her gün hazırladıkları yardım kolilerini ulaştıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, gelen talepler doğrultusunda Sincan’da her haneye yardım götürüyor. Ramazan boyunca 5000 gıda kolisi dağıtacak olan Sincan Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdürüyor.

Aşevinde iftar yemeği veriliyor

Sincan Belediyesi her gün düzenli olarak yaptığı sıcak yemek yardımını Ramazan ayının gelmesiyle birlikte artırarak devam ediyor. Belediye tarafından engelli, hasta, yaşlı, şehit yakınları, gaziler ve aileleri için her gün Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın programı dahilinde iftar yemeği veriliyor.

Sincan Belediyesi her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da sokakta aç kimse kalmasın diye iftar çadırı kurdu.

Kent Meydanı’nda kurulan iftar çadırında her gün 650 kişilik yemek çıkıyor ve ihtiyaç sahibi herkes giderek oradan iftar yemeğini yiyebiliyor.

Millet Kıraathanelerindeki öğrenciler de unutulmadı

Ramazan’da ihtiyaç sahipleri kadar öğrencileri de unutmayan Sincan Belediyesi tutulan 24 saat açık olan Millet Kıraathanelerinde her gün 200 öğrenciye sahur yemeği veriyor.

Gençler, haftanın 7 günü hizmet veren kıraathanelerde sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışma ve kitap okuma fırsatı bulurken Ramazan boyunca da sahurlarını burada yaparak çalışmalarına devam edebiliyor. Sincan Belediyesi, ilçeye kazandırdığı Millet Kıraathaneleri ve kütüphaneleriyle de dikkatleri çekiyor. Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi, Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi, Merkez İlçe halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi ve son olarak Temelli de açılan Temelli Millet Kıraathanesi Sincan’da hizmet veriyor.

Sincan Ramazan akşamlarını coşkuyla karşılıyor

Ramazan ayının manevi iklimi Sincan meydanında coşkuyla yaşanıyor. Sincan Belediyesi Kent meydanında düzenlediği etkinliklerle Ramazan akşamlarında Sincanlılara özlenen Ramazanları yeniden hatırlatıyor. Ramazan ayının ilk gününde sanatçı Yusuf Güney ile buluşan Sincan halkı keyifli bir akşam yaşadı. Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında animasyon gösterileri, yarışmalar, sanatçılar, Tasavvuf Müziği Programları ve Dini programlar ile Sincan’da Ramazan dolu dolu geçecek.