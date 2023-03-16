Ramazan'a bir hafta kaldı! "Hilye-i Şerif" sergisi Eyüpsultan'ta ziyarete açıldı

Başkanlık Binası Fuaye Alanı'ndaki serginin açılışında konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, serginin klasik Türk sanatlarına gönül vermiş çok değerli sanatçıların elinden çıktığını belirtti.

Köken, üç aylarda serginin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Haftaya inşallah Ramazan-ı Şerif ile müşerref olacağız. Biliyorsunuz bir afet yaşadık. Bu afetle ilgili o bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Afette kaybettiklerimize gani gani rahmet diliyorum. Bir daha yaşanmaması için Allah'a dua ediyoruz. Dua ediyoruz ama duanın yanında fiili olarak da bir takım tedbirleri almamız gerektiğini biliyoruz. Sergide emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Eyüpsultan kademe kademe sanat ve sanatçıların merkezi haline gelmeye devam edecek."

Serginin küratörü Şükran Aydın ise "Yüzyıllar boyunca evlerin, iş yerlerinin koruyucusu olarak görülen Hilye-i Şerif istedim ki bu zor zamanlarda şehirlerin ve ülkemizin de koruyucusu olsun. Birçok hat ve tezhip sanatçısını bir araya getirerek Mühr-ü Nebi sergisini Eyüpsultan Belediyesi himayelerinde açıyoruz. Sanata ve sanatçıya gösterdiği sevgiden dolayı Belediye Başkanımız Deniz Köken beyefendiyle teşekkür ediyoruz. Birbirinden farklı Hilye-i Şerifleri bu sergide izleyicilere sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplam 33 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, 16 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO