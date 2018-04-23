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Ramazan ve Kurban'a hazırız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Biz Ramazana da Kurban Bayramına da et konusunda hazırız. ‘Ben bakan oldum 24’ünde ayrılacağım, Kurban Bayramı bana ait değildir’ demem. Onun da hazırlıklarını yaptık” dedi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 07:31
Ramazan ve Kurban'a hazırız

Fakıbaba, Şanlıurfa’daki temasları kapsamında merkez Karaköprü ilçesinde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti’nin seçim hazırlıklarına başladığını söyledi.

Siyasetçinin her zaman seçime hazır olması gerektiğini dile getiren Fakıbaba, vatandaşın partisine yine en fazla desteği vereceğine inandığını belirtti.

Et fiyatlarının düzenlenmesinde her kesimin çıkarlarını dikkate aldıklarını vurgulayan Fakıbaba, “Şu anda 29 liraya kıyma, 31 liraya da kuşbaşı satışlarımız devam etmektedir. Benim için birinci derecede önemli olan yerli üretici arkadaşlarımın mağdur edilmemesidir. Et fiyatlarını baz alırken hep yerli üreticinin maliyetine ve kâr oranlarına bakıyoruz eğer zarar edecek olurlarsa o zaman Türkiye zarar eder.  Biz burada dar gelirli olan arkadaşlarımız da bu eti yesin ve yedirsin dedik, çok şükür bu konuda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Ancak bundan 15 gün önce piyasada bazı spekülatif amaçlı ‘Ramazan geliyor, et yeterli kadar gelmeyecek’ gibi bir hesap içerisinde olan arkadaşlarımızın piyasaya hayvan vermemesi nedeniyle ve ramazanı beklemesi nedeniyle fiyatlar 28 buçuk liraya kadar karkasta çıktı ama biz gerekli önlemleri aldık. Bütün arkadaşlarımızla oturduk bunun hesabını yaptık. Şu anda fiyat karkasta 26 buçuk liraya düşmüştür” açıklamasında bulundu.

Bakan Fakıbaba, et fiyatlarında üreticilerin, kasapların, esnafın, sanayici ve tüketicilerin kâr oranlarını birlikte hesap ettiklerini aktardı. Fakıbaba, et fiyatlarıyla oynamak ve vatandaşı zor durumda bırakmak isteyen herkesin zarar edeceğini dile getirdi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 07:31
  1. Şanlıurfa
  2. Eşref Fakıbaba
  3. Ramazan
  4. Kurban bayramı

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