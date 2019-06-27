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’Ramazan ve İnfak’ temalı ersim ve kompozisyon yarışması ödül töreni düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan ayı münasebetiyle ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ’Ramazan ve İnfak’ temalı resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül töreni düzenlendi.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:36
’Ramazan ve İnfak’ temalı ersim ve kompozisyon yarışması ödül töreni düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan ayı münasebetiyle ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ’Ramazan ve İnfak’ temalı resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül töreni düzenlendi.


İl Müftülüğünde düzenlenen ödül törenine katılan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven tarafından yarışmada birinci olanlara yarım altın, ikinci ve üçüncü olanlara da çeyrek altın verildi. Ayrıca tüm yarışmacılara Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan kitap seti hediye edildi. Komisyonun seçimi sonucunda; kompozisyon dalında Hacılar İlçesi Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Büşra Çakır birinci, Akkışla İlçesi Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ümmühan Burak ikinci ve Melikgazi İlçesi Fatin Rüştü Zorlu Ortaokulu öğrencisi Sefa Biçer ise üçüncü oldu. Resim dalında ise Kocasinan İlçesi Gazioğlu Ortaokulundan Gülfidan Kesgin birinci, Develi İlçesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Ortaokulundan Melike Sude Samatlı ikinci, Melikgazi İlçesi Şehit Ali Örnek Ortaokulundan Gizem Nur Karabudak ise üçüncü oldu.


İl Müftülüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen yarışmanın komisyon başkanlığını İl Müftü Yardımcısı Ahat Taşcı, komisyon üyeliğini ise Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. A.Kürşat Albayrak, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni İkbal Bulut, Görsel Sanatlar Öğretmeni Ercan Şener, Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Sahfet Issı, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri Vaiz İsa Güler ve Tuba Köse yaptı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:36
  1. sanat
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