0553 313 94 23

“Ramazan ve İnfak” konulu yarışma

Van İl Müftülüğünce ortaokul öğrencileri arası düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:06
“Ramazan ve İnfak” konulu yarışma

Van İl Müftülüğünce ortaokul öğrencileri arası düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.


Diyanet İşleri Başkanlığı talimatları gereğince 2019 yılı Ramazan teması olarak belirlenen “Ramazan ve İnfak” konusu çerçevesinde Van İl Müftülüğünce ortaokullar arası düzenlenen resim ve kompozisyon yarışması sonuçlandı. Yarışmaya kompozisyon dalında 8, resim dalında ise 11 ilçe birincileri katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler için düzenlenen ödül töreni, İpekyolu İlçe Müftüsü ve aynı zamanda İl Müftü Yardımcısı Vekili Sacit Emiri’nin selamlama konuşmasıyla başladı.


Yarışmada kompozisyon dalında Edremit Özel Hürriyet Eğitim Kurumları Ortaokul öğrencisi Zülal Demirbaş, resim dalında ise Edremit Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Fatma Gül Yurtseven birinci oldu.


Birinci olan öğrencilere yarım altın ve kitap seti, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ise çeyrek altın ve kitap seti, ailelerine ve öğretmenlerine de çeşitli hediyeler verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:06
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal’da villanın çatısına yıldırım düştü
    1. Kartal’da villanın çatısına yıldırım..
    2. İkinci mezunlar buluşması gerçekleşti
    3. "TCMB para politikasında gevşemeye..
    4. MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde..
    5. Şampiyon Ali Rıza Demircan İlkokulu..
    6. Çocuk sahibi olabilmek için
    7. Fas Başbakanı'ndan "Bahreyn'deki..
    8. ABD'den çok kritik adım! Rusya'nın..
    9. eTwinning proje sergisi
    10. Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine..
    11. "Kıbrıs konusunda federasyon süreci..
    12. Gaziantep’te 306 okul birincisine..
    13. İlkokul öğrencileri Orman Fakültesini..
    14. Pendik’te su basan alt geçitte mahsur..
    15. Çarşamba MYO’dan gelecek nesillere..
    16. Asitli saldırı mağduru Berfin'in..
    17. Emre Demir’den anlamı ziyaret
    18. Fransız Le Point yazarına röportaj..
    19. Ahlat Sadullah Gencer Anadolu..
    20. Belediye ekiplerinden gece temizliği
    21. Düzce bayramda 40 bin turist ağırladı
    22. AB İngiltere'ye sopayı gösterdi!
    23. Esra Erol 20 binden fazla çocuğun..
    24. YKS öncesi adaylara önemli uyarılar:..
    25. “Ramazan ve İnfak” konulu yarışma
    26. "Birleşik Arap Emirlikleri, ikinci..
    27. Son yolculuğuna pilot üniformasıyla..
    28. Başkan Çiftçi’den sünnet olan..
    29. Çapa yaparken el bombası buldu
    30. Eski Danıştay üyesine hapis cezası
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu