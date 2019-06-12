“Ramazan ve İnfak” konulu yarışma

Van İl Müftülüğünce ortaokul öğrencileri arası düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı talimatları gereğince 2019 yılı Ramazan teması olarak belirlenen “Ramazan ve İnfak” konusu çerçevesinde Van İl Müftülüğünce ortaokullar arası düzenlenen resim ve kompozisyon yarışması sonuçlandı. Yarışmaya kompozisyon dalında 8, resim dalında ise 11 ilçe birincileri katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler için düzenlenen ödül töreni, İpekyolu İlçe Müftüsü ve aynı zamanda İl Müftü Yardımcısı Vekili Sacit Emiri’nin selamlama konuşmasıyla başladı.

Yarışmada kompozisyon dalında Edremit Özel Hürriyet Eğitim Kurumları Ortaokul öğrencisi Zülal Demirbaş, resim dalında ise Edremit Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Fatma Gül Yurtseven birinci oldu.

Birinci olan öğrencilere yarım altın ve kitap seti, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ise çeyrek altın ve kitap seti, ailelerine ve öğretmenlerine de çeşitli hediyeler verildi.