Ramazan ümmete ferahlık getirecek

Balkanlar’da Bosna Hersek ile ramazan ayının manevi olarak en yoğun yaşandığı ülkelerden olan Kuzey Makedonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "farklı" bir ramazana girmeye hazırlanıyor Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri), Kovid-19 tedbirleri kapsamında ramazan ayında camilerin toplu ibadet için kapalı kalmaya devam etmesi kararı aldı. Mübarek ay boyunca her gün öğle namazının ardından imkanlar dahilinde cami dışına da duyulacak şekilde mukabele okunacağı belirtildi. Osmanlı'dan kalma mukabele geleneğinin güçlü şekilde devam ettirildiği başkent Üsküp'teki tarihi Dükkancık Camii ile Türkçe vaaz ile hutbe geleneğinin asırlardır sürdürüldüğü Murat Paşa Camii imam ve vaizleri, "farklı ramazanı" değerlendirdi. Dükkancık Camii İmamı Abdülkerim Ebibi, bu seneki ramazan ayının geçen senelere kıyasla biraz daha farklı ve buruk geçeceğini belirterek, "Allah bu mübarek ramazan ayını bize her sene gönderiyor. İnsanlar için bir fırsat, İslam ümmeti için bir fırsat. Fırsatı en iyi bir şekilde değerlendirmeyi nasip etsin inşallah" diye konuştu. Ramazanı ramazan yapanın, içinde bulundurduğu Kadir Gecesi olduğuna dikkati çeken Ebibi, ramazan ayının çok boyutlu bir hediye olduğunu ve bu hediyeye çok farklı bir perspektiften bakılması gerektiğini belirterek, "İslam ümmeti daralmıştı. Ramazan bize bir ferahlık getirecektir inşallah, bir çıkış olacaktır" dedi.

Murat Paşa Camii vaiz ve hatibi Süleyman Baki de başta Kuzey Makedonya Müslümanları olmak üzere bütün Balkan Müslümanları ve bütün İslam coğrafyasının ramazan ayını tebrik etti.