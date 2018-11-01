Ramazan Taşaltın Harran Üniversitesi Rektörlüğünden istifa etti

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, "İslami olarak Cumhurbaşkanı'na itaat etmek farzı ayn'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır." ifadelerini kullanınca malum çevrelerin lincine uğradı. Ramazan Altıntaş Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için istifa ettiğini son dakaki olarak duyurdu. Peki Ramazan Taşaltın kimdir?

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın görevinden istifa ettiğini bildirdi. Taşaltın, istifa gerekçesine ilişkin şunları söyledi "Özel bir televizyon programında yaptığım şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım."

Ramazan Taşaltın biyografisi