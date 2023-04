Ramazan şuurunu 11 aya yayalım

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Bir ay boyunca ibadet şuuruyla aç-susuz kalarak iç dünyamızı imar eden, sadaka ve zekât vermeye sevk eden on bir ayın sultanı Kur’an ayını uğurladık. Müslümanlar, bağışlanma dileğiyle son oruçlarını dün tutup, akşam namazı vakti itibariyle iftarlarını yaptılar. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’den aldığımız ilhamla, geçirdiğimiz bir ayı, geriye kalan 11 aya da taşımanın, önemli olduğunu vurgulayan ilahiyatçılar, Akit’e özel açıklamalarda bulundu.

Bize düşen tüm hayatımızı Ramazanlaştırmak

Konu ile ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan İlahiyatçı- yazar Ramazan Kayan, “Bize düşen tüm hayatımızı ramazanlaştırmak. Diğer bir ifade ile mübarek ramazan ayında rabbanileşmeye çalıştık ama tüm zamanlarda rabbanileşmenin imkanlarını zorlamamız gerekiyor. Çünkü zamanın, mekânın, insanın sahibi Allah’tır. Tüm zamanlarda Allah’a akdimiz var. Dolaysıyla hiçbir anımız Allah’ın denetiminden ayrı ve uzak değil. Haliyle yer yüzünde halise olmanın getirdiği sorumlulukla vahye şahitliğimizi tüm zamanlara yaymak gibi bir mecburiyet altındayız” dedi. İlahiyatçı- yazar Ramazan Kayan, şöyle devam etti.

“Zamana ne sığdıracağımızı, kalan ömrümüze ne gibi salih ameller yüklememiz gerektiği bilincini hayatımızın tüm evrelerine taşımamız lazım. Belki de bu yaşadığımız ramazan son ramazanımızdır.

Bir sonraki ramazana çıkmak mümkün olmayabilir. Geriye bize emanet edilen vakti en güzel şekilde Rabbimizin rızasına odaklanarak her an Kur’an’ın ayında yakaladığımız bu heyecanı, yüklendiğimiz bu misyonu, elde ettiğimiz bu enerji ve aksiyonu hayatın tüm ünitelerine taşımak mecburiyetindeyiz. Bu şekilde Rabbimize takdim edeceğimiz temiz bir hayatı İnşallah yakalamış oluruz. Çünkü her şey hesaba tabi, her şey kayıt altında. Haliyle Allah’a nasıl bir hayat arz edeceğiz. Şu ayeti kerime ile düşüncelerimi arz edeyim. “Deki namazım, tüm ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi içendir.” Topyekûn hayatımızı Allah’ın rızasına göre inşa edeceğiz ve böyle bir hayatı Allah’a takdim edeceğiz. Ebedi kurtuluşu bu şekilde elde etmiş bulunacağız. Bu vesileyle tüm Müslümanların ve okuyucularımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” şeklinde ifade etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Her ayımız Ramazan olsun

İbadetlerin sadece Ramazan ayı ile sınırlandırılmamasına dikkat çeken İlahiyatçı Yakup Çiçek, Bu yıl ramazan ayı başlamadan depreme maruz kalanlar oldu.

Deprem noktasında ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. İnsanlarımız ellerinden geldiğince maddi ve manevi olarak depremzede kardeşlerimize yardımcı olmaya koşuşturdu. Bu tabi Müslüman kimliğinin bize kazandırdığı önemli bir meziyettir. Başkasının derdi ile ilgilenme Peygamber efendimiz (as) bir hadis-i şerifinde, “kişi kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz” buyuruyor. Dolayısıyla insanların depremzedelere yardımcı olmaları oldukça önemli. Aynı zamanda Müslümanlar bunun bir ibadet şuuruyla yapmışlardır. Ramazan ayının dışındaki on bir aya gelirsek Ramazan ayında yasak olan bir şey Ramazan’ın dışında da yasaktır. Ramazan’da oruç ibadeti var. Onunla ilgili yasaklar ramazanın dışında da yasaktır.

Diğer aylarımızı da Ramazan ayı gibi nafile, kefaret ya da kaza orucu tutarak geçirebiliriz” dedi. Yakup Çiçek, “Oruç ayının dışında kalan günlerimizi de davranışlarımızı da Kur’an-ı Kerim’de belirtilen yasakları yerine getirmemiz gerekiyor. Mesela namaz kılmak, insanlara karşı doğru konuşmak aldatmamak gibi. Ramazan’ın dışında da bunlar aynı hükmü taşır. Ramazan ayı ibadet ayı olarak gerçekten büyük bir ay.

Bir ay boyunca gündüzleri ibadet maksadıyla insanın yeme içme gibi oruç bozan şeylerden uzak durmasının karşılığı tasavvur edilmeyecek kadar büyüktür. Ramazan’ın aynı zamanda on bir ayla ilgili davranışlarımıza ibadetlerimize insanlarla ilgili olan ilişkilerimize de yansıması gerekiyor.

Netice olarak şunu diyebiliriz ramazan ayındaki hem oruç ibadetiyle hem de onun dışındaki ibadetlerimizle ne kadar güzellik varsa bunları on bir ay boyunca hayatımıza onları da yaşatmalıyız yaşatmaya gayret etmeliyiz. Ben de sizin vesilenizle Müslüman kardeşlerimizin Fıtır bayramını tebrik eder, nice bayramlara erişmemizi Rabbimizden niyaz ederim” ifadelerini kullandı.