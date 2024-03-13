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Oruç Ramazan süslemeleri sokaklara taşınıyor
Oruç

Ramazan süslemeleri sokaklara taşınıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-13 11:14:00 -
Ramazan süslemeleri sokaklara taşınıyor

Ramazan ayının anlamını çocuklarına aşılamak isteyen aileler, evlerinin pencerelerini ve duvarlarını, dualar, balonlar, cami maketleri, ışıklar ve hilal süslemeleriyle donatarak bu heyecanı sokağa da yansıtıyor.

Bireysel kullanıcıların yanı sıra bir grup gönüllü de “Ramazan Penceremde” hareketiyle pandemi döneminden beri sosyal medyada vatandaşları bu ayı coşkuyla kutlamaya teşvik ediyor.

Hareketin öncülerinden Aysel Yılmaz, “Biz de bunu pencerelere, balkonlara, kapılara taşımak istedik. İstedik ki komşumuz penceremize bakınca o ramazan coşkusunu hissetsin, hatta kendisi de penceresini süslesin. Dışarı taşıp bir kelebek etkisi oluştursun. Gelinen noktada görüyoruz ki hayallerimiz gerçek oluyor” ifadelerini kullandı.

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