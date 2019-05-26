Ramazan Sokağında çocuklara özel etkinlik

Kırıkkale Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ramazan Sokağına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Sahne gösterileri ile başlayan programda çocuklar için de etkinlikler yapıldı.

Kırıkkale’de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Ramazan Sokağına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Sahne gösterileri ile başlayan programda çocuklar için de özel etkinlikler düzenleniyor. Ramazan ayına farklı bir atmosfer yaşayan vatandaşlar etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve ekibine teşekkür etti.

Ramazan Sokağında kurulan stantlarda el sanatları, ev yapımı ürünler, çay ocakları, kahve dükkanları gibi dükkanlar ve çocuklar için oyun alanları bulunuyor. Yüzlerce vatandaş Ramazan sokağına gelerek Ramazan ayını farklı bir atmosferde yaşıyor.