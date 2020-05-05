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Ramazan Şiiri

Gazetemiz okurlarından, Marmara İlahiyat Cami İmamı Hasan Lütfi Ramazanoğlu, şiirini bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:10:00 -
Ramazan Şiiri

Kim göçmedi bu âlemden

Göçtü gitti Ömer hoca

Dostlar ağlıyor elemden

Uçtu gitti Ömer hoca

*

Yıllar yılı sohbetiyle

Sımsıcak muhabbetiyle

Erenlerin himmetiyle

Coştu gitti Ömer hoca

Rasûlullah aşkı ile

Ehl-i beytin şevki ile

Sahâbenin vecdi ile

Koştu gitti Ömer hoca

*

Herkesler gibi yârından

Ahbâbından yârânından

Dârul fenâ diyârından

Geçti gitti Ömer hoca

*

Gitmediği yer kalmadı

Sıkmadığı el kalmadı

Dökmediği dil kalmadı

Sustu gitti Ömer hoca

Kimseyi kırıp dökmedi

Gerçeği eğip bükmedi

Tâğûtlara diz çökmedi

Çaktı gitti Ömer hoca

*

Gâh ağladı gâhi güldü

Kâmil müslüman bir kuldu

Gün geldi vâdesi doldu

Soldu gitti Ömer hoca

*

Hastalıkla cebelleşti

Giderken de güzelleşti

Duâlaştı helalleşti

Yaktı gitti Ömer hoca

*

Çektikleri kefârettir

Mertebesi şehâdettir

Bu ne büyük saadettir

Erdi gitti Ömer hoca

*

Fakîr sil artık yaşını

Toparla dünyâ işini

Tamamladı gelişini

Döndü gitti Ömer hoca

            (Fakîr)

 

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