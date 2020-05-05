Ramazan Şiiri
Gazetemiz okurlarından, Marmara İlahiyat Cami İmamı Hasan Lütfi Ramazanoğlu, şiirini bizimle paylaştı.
Kim göçmedi bu âlemden
Göçtü gitti Ömer hoca
Dostlar ağlıyor elemden
Uçtu gitti Ömer hoca
*
Yıllar yılı sohbetiyle
Sımsıcak muhabbetiyle
Erenlerin himmetiyle
Coştu gitti Ömer hoca
Rasûlullah aşkı ile
Ehl-i beytin şevki ile
Sahâbenin vecdi ile
Koştu gitti Ömer hoca
*
Herkesler gibi yârından
Ahbâbından yârânından
Dârul fenâ diyârından
Geçti gitti Ömer hoca
*
Gitmediği yer kalmadı
Sıkmadığı el kalmadı
Dökmediği dil kalmadı
Sustu gitti Ömer hoca
Kimseyi kırıp dökmedi
Gerçeği eğip bükmedi
Tâğûtlara diz çökmedi
Çaktı gitti Ömer hoca
*
Gâh ağladı gâhi güldü
Kâmil müslüman bir kuldu
Gün geldi vâdesi doldu
Soldu gitti Ömer hoca
*
Hastalıkla cebelleşti
Giderken de güzelleşti
Duâlaştı helalleşti
Yaktı gitti Ömer hoca
*
Çektikleri kefârettir
Mertebesi şehâdettir
Bu ne büyük saadettir
Erdi gitti Ömer hoca
*
Fakîr sil artık yaşını
Toparla dünyâ işini
Tamamladı gelişini
Döndü gitti Ömer hoca
(Fakîr)