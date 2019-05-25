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Ramazan şenlikleri konserlerle devam ediyor

Bilecik Belediyesi Ramazan Şenliklerinde, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Atakan Akdaş ve TRT Ses Sanatçısı Ayfer Er verdikleri konser ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:19
Ramazan şenlikleri konserlerle devam ediyor

Bilecik Belediyesi Ramazan Şenliklerinde, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Atakan Akdaş ve TRT Ses Sanatçısı Ayfer Er verdikleri konser ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı.


Eski otogar üstündeki alanda gerçekleştirilen etkinliğe Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Fasıl Grubunun konseri ile başlayan etkinlikler daha sonra usta sanatçılar Atakan Akdaş ve Ayfer Er’in konseri ile devam etti. Konser sonunda konuşan Belediye Başkanı Şahin, sanatçılara teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu.


Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Atakan Akdaş ve TRT Ses Sanatçısı Ayfer Er ise Bilecik’te bulundukları için duydukları memnuniyeti belirterek, kendilerini Bileciklilerle buluşturduğu için Belediye Başkanı Semih Şahin’e teşekkür etti.


Etkinlik, Belediye Başkanı Semih Şahin ve sanatçıların bisiklet ve diğer hediyeler için çekiliş yapması ile son buldu.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:19
  1. sanat
  2. konser

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