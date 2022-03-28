Ramazan pidesi hamuru nasıl hazırlanır?
Tam ölçülü ramazan pidesi tarifi | Ramazan ayında sofraların olmazsa olmazıdır pide… Ramazan pidesini evlerinde hazırlamak isteyenler ise ‘Tam ölçülü denenmiş ramazan pidesi tarifi’ konusunu araştırıyor. Peki, ramazan pidesi için hangi malzemeler gerekli?
Ramazan ayında ev yapımı sıcacık pideler hazırlamak isteyenler “Evde pide nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Ramazan pidesi tarifi
Malzemeler:
- 1 paket instant maya
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı ılık su
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 çay kaşığı tuz
- 6 su bardağı un
Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı su
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 adet yumurta sarısı
- Susam
- Çörekotu
Ramazan pidesi hamuru nasıl hazırlanır?
Bir karıştırma kabının içerisine maya, şeker ve ılık suyu ekleyip karıştırın.5 dakika sonra sütü ekleyin.
Tuzu ekledikten sonra unu azar azar ekleyin.
İyi bir kıvam oluşturmak için hamuru 10-15 dakika kadar yoğurmanız gerekiyor.
Hamuru ikiye bölün.
İkiye böldüğünüz hamurların üzerine nemli bez örtün.
Bir kasede yumurta sarısı, yoğur ve yağı çırpın.
35-40 dakika sonra hamuru yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine alın ve elinizle açın.
İki hamuru da şekillendirdikten sonra 15-20 dakika daha mayalanmaya bırakın.
Mayalanan hamurun üzerine bıçakla çizikler atın.
Hazırladığınız karışımı pidelerin üzerine sürün.
Ardından susam ve çörekotu serpin.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pideler kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.