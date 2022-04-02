Ramazan pidesi evde nasıl yapılır? Tam ölçülü ramazan pidesi tarifi

Ramazan pidesi fiyatları hem gramaja hem de illere göre farklılık gösteriyor. 2021 yılında ramazan pidesi 6 ila 10 lira arasında değişen fiyatlara değişiyor. Pek çok kişi ise ramazan pidesini evlerinde hazırlamak istiyor. Peki, ramazan pidesi nasıl yapılır?

Tam ölçülü ramazan pidesi tarifi

Malzemeler:

5 su bardağı un

2,5 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Sosu için:

1 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Üzeri için:

Susam

Ramazan pidesi evde nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabının içerisine maya, şeker ve 1 su bardağı ılık suyu alıp karıştırın.

Yaklaşık 5 dakika sonra bir başka karıştırma kabının içerisine tuzu ve unu alın.

Mayalı su karışımına kalan 1,5 bardak ılık suyu ekleyin.

Bu karışımı azar azar una ekleyin ve hamuru yoğurmaya başlayın.

İyice yoğurduğunuz hamurun üzerini kapatıp 40-45 dakika mayalanmaya bırakın.

Hamuru iki eşik parçaya bölün.

İki ayrı tepsiye yağlı kağıt serin ve hamurlara pide şekli verip tepsilere yerleştirin.

Hamurların üzerini streç film ile kapatın yaklaşık yarım saat bekleyin.

Yoğurt ve yumurta ile hazırladığınız sosu iki hamurun üzerine bölüştürün.

Hamurlarını ellerinizle şekillendirin özellikle orta kısmının ince olmasına dikkat edin.

Pidelerin üzerine susam ya da çörek otu gezdirin.

Isıya dayanıklı bir kabın içerisine su doldurun ve fırının içerisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pidelerinizi pişirin.

Pişen pideleri ise temiz bir beze sarıp, ılınmasını bekleyin.

Afiyet olsun.