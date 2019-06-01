Ramazan panayırı geçmiş Ramazanları aratmıyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin Ramazan panayırıyoğun ilgi görüyor. İlahilerin okunup, sema gösterilerinin yapıldığı panayırda Ramazaniklimine uygun olarak düzenlenen etkinlikler geçmiş Ramazanları aratmadı.

Ramazan panayırında tasavvuf müziğinden Karagöz-Hacivat, meddah ve tahta bacak gösterilerine kadar birçok etkinlik düzenlenerek 7’den 70’e herkesin dolu dolu bir Ramazan geçirmesi sağlandı. Ramazan panayırına katılan mahalle sakinleri ise Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederek iyi dileklerde bulundu.

Yaşlıların elini öperek hayır dualarını alan Başkan Yılmaz, kurulan panayırda çocuklarla da yakından ilgilenerek, eğlencelerine ortak oldu. Mahalle sakinlerininyoğun ilgisiyle karşılaşan Yılmaz, isteyen herkesle de fotoğraf çektirip sohbet etmeimkanı buldu.

Vatandaşın sevgi ve ilgi göstermesinden memnun olduğunu ifade eden Yılmaz,mübarek Ramazan ayı sonrasında da sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarınadevam edeceğini söyledi. Bu gibi etkinlikler düzenleyerek vatandaşla bir arayagelmeye devam edeceğinin altını çizen Yılmaz, “Ramazan ayı toplumsal dayanışma,paylaşma, birlik ve beraberlik ayıdır. Ramazan ayının manevi atmosferini her günfarklı bir mahallemizde düzenlediğimiz iftar sofrası ve Ramazan panayırımızda enyoğun bir şekilde hissettik. Birlik ve beraberliğimizin doruğa çıktığı bu etkinliğimizekatılan tüm hemşehrilerime en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Çocuklarımıza iyibir gelecek bırakmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu vesileyle tümhemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutlarım” dedi.

Yılmaz, Gözne Mahallesi’nde Gözne’yi Sevenler Derneği ile birliktegerçekleştirdikleri iftar programına katkı sunan Dernek Başkanı Hayrettin Zengin’e veyönetimine, Mahalle Muhtarı Şevket Taşkın ile iftar yemeklerini hazırlayan mahallesakinlerine teşekkür etti. Emeği geçenlere plaket takdimi de yapılırken, BaşkanYılmaz, vatandaşlar arasında el birliğiyle yapılan iftarların ayrı bir değer taşıdığınadikkat çekerek, “Allah’ın izniyle birlik ve beraberlik içinde, güç birliğiyleyapamayacağımız, başaramayacağımız proje yok. Programda emeği geçen herkeseteşekkür ederim” ifadelerini kullandı.