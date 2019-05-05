0553 313 94 23

Ramazan öncesinde İdlib’ten göçler yaşanıyor

Suriye’de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib kentindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik hava saldırılarının ardından en az 100 bin kişi, Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki kamplara sığındı.

05 Mayıs 2019 Pazar 19:13
Ramazan öncesinde İdlib’ten göçler yaşanıyor

Suriye’de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib kentindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik hava saldırılarının ardından en az 100 bin kişi, Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki kamplara sığındı.


Esad rejimi ve destekçilerinin Suriye’nin İdlib ilindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle son bir haftada en az 100 bin kişi Türkiye sınırına yakın kamplara sığınmak zorunda kaldı. İdlib’in güneyinden kuzeyine doğru kısmen daha güvenli alanlara göç eden ailelere İnsani Yardım Vakfı tarafından konserve, bisküvi, içme suyu, meyve suyu ve ekmek gibi besinlerin bulunduğu acil ihtiyaç paketleri ile çeşitli yardım malzemeleri ulaştırıldı.


İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, son bir haftada yoğunlaşan saldırıların neden olduğu göç krizini kontrol altında tutmak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Tahiroğlu, sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıların göçü de tetiklediğini belirterek, "Saldırıların yapıldığı bölgelerin sivil yerleşim yerleri olması göçü tetikliyor. Havadan saldırıların yapıldığı bölgeler ağırlıklı olarak İdlib’in güneyinde kalıyor. Buradaki siviller de ölüm ile göç seçenekleri arasından göçü tercih ediyor. Suriye halkı, bu yıl da Ramazan ayına bombaların altında giriyor. Saldırıların daha da artması durumunda göçünde giderek artma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle tüm vicdan sahiplerini Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.


Türkiye sınırına yakın bölgelere göç eden ailelere yönelik yardım çalışması başlattıklarını söyleyen Tahiroğlu, “Uzun bir göç yolculuğunun ardından kamplar bölgesine ulaşan ailelere yardım malzemesi dağıttık. Ekiplerimiz şu anda göç eden ailelerin ihtiyaçlarını tespit ediyor. Acil olarak gıda, battaniye, sünger yatak, çadır ve battaniye ihtiyacı bulunuyor. Eğer göç dalgası kontrol altına alınamazsa 4 milyonu aşkın insanın yaşadığı İdlib’te yeni bir insani krizle daha karşı karşıya kalacağız” diye konuştu.


Tahiroğlu, dünyanın dört bir yanındaki tüm hayırseverleri Suriye halkına destek olmaya davet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 19:13
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'ın karın ağrısı ne? "Türkiye'nin faaliyetleri bizi endişelendiriyor"
    1. Mısır'ın karın ağrısı ne? "Türkiye'nin..
    2. İran'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik..
    3. Trabzonspor, Kayserispor maçı..
    4. Akdeniz Off-Road Kupası 2. Ayak Yarışı
    5. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 5..
    6. Halk oyunları gösterisinde taraftarlar..
    7. Kuşadası Engelliler Köyü’nde bahar..
    8. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    9. Mantardan zehirlendi ambulans..
    10. 2. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu
    11. Maçın ardından
    12. Saldırların artırılması talimatı!..
    13. ABD'de üniversite öğrencilerinin..
    14. Arap Parlamentosu'ndan BM'ye "İsrail'i..
    15. Real Madrid evinde kazandı
    16. Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 -..
    17. Orucu bozan şeyler nelerdir? Unutarak..
    18. Fatih Terim'den 'ödül' açıklaması!
    19. Derbi maçtan notlar
    20. Çaya düşen ve kaybolan minik bulundu!..
    21. Rusya'dan ABD'ye Venezuela çağrısı
    22. Ormanlık alanda kaybolan bayanı..
    23. Önce yayaya sonra binaya çarptı
    24. Maçın ardından
    25. Dizlerinde rahatsızlığı olanların..
    26. Afjet Afyonspor ve Birevim..
    27. Alkol alıp denize atladı, balıkçılar..
    28. Görevi başında yaşamını yitiren uzman..
    29. Bin 400 yıllık ‘Kakava ateşi’ yandı
    30. Seyir halindeki kamyonetin kasası alev..
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler