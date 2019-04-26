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Ramazan öncesi fırınlara denetim

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan’ın başlamasına sayısı günler kala fırınları denetledi.

26 Nisan 2019 Cuma 11:56
Ramazan öncesi fırınlara denetim

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan’ın başlamasına sayısı günler kala fırınları denetledi.


Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan ayı öncesinde ilçede unlu mamul üretimi yapan işyerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, öncelikli olarak iftar soflarının vazgeçilmesi olan Ramazan pidesi üretimi yapan yerleri denetledi. Ekipler, denetimlerde gramaj kontrolüyle birlikte, üretim alanlarının hijyen koşullarını da değerlendirdi. Denetimlerde, işletme sahibi ve çalışanlar, uyulması gereken kurallar hakkında da bilgilendirildi.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 11:56
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