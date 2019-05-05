Ramazan öncesi denetimler sıklaştırıldı

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan ayı öncesinde fırın kontrol çalışmalarını sıklaştırdı. Ekipler, ekmek ve simit fırınlarının yanı sıra pasta-börek imal eden iş yerlerini denetledi.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalar tüketmesi için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler bu kapsamda 167 adet ekmek ve simit fırını ile pasta-börek imal eden iş yerini denetliyor. Ekipler denetim esnasında iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, ekmeklerin gramajı, kullanılan gıda maddelerinin sağlık açısından uygunluğu, ekmek, pide ve simit fiyatları, iş yeri ve çalışanların genel hijyen yönünden uygunluğu gibi hususlarda kontrol çalışması gerçekleştiriyor.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada denetimlerin Ramazan ayı boyunca da devam edeceği ve özellikle korsan pide imali ile seyyar satışına izin verilmeyeceğini belirtiliyor. Yetkililer ayrıca vatandaşları ruhsatlı yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyarıda bulunurken; herhangi bir olumsuzluk durumunda ise 444 44 26 numaralı Mavi Masa istek ve şikayet hattına başvurabileceklerini ifade etti.