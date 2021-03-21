  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Ramazan ne zaman başlıyor? İlk sahur ne zaman? İlk teravih hangi gün?
Oruç

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk sahur ne zaman? İlk teravih hangi gün?

Ramazan ayı, Müslümanlar için çok önemli bir hicri aydır. Çünkü Ramazan ayında, Allah’ın Müslümanlara farz kaldığı oruç ibadeti yerine getirilmektedir. Şaban ayının sonuna geldiğimiz bu günlerde Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk sahurun hangi gün yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İlk sahur ne zaman? İlk teravih hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-03-21 12:02:00 -
Ramazan ne zaman başlıyor? İlk sahur ne zaman? İlk teravih hangi gün?

İslam dininde çok ayrı bir yeri olan Ramazan ayı, her Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Ramazan ayının sevabından ve bereketinden nasibini almak isteyen Müslümanlar, Ramazanın ne zaman başlayacağını, ilk sahur ve teravihin ne zaman olacağını merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk sahur ne zaman kalkılacak?

İslam dünyasının merak ve heyecanla beklediği Ramazan ayı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayının ilk orucu 13 Nisan 2021 tarihinde tutulacak. Sahura ise 13 Nisanın sabahında yani imsak vaktinde önce kalkılacak.

İlk teravih ne zaman?

Teravih, Ramazan ayına mahsus olmak üzеrе yatsı namazından sonra kılınan sünnеt namazına denir.Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılının ilk teravihinin 12 Nisan tarihinde kılınacağını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 dizi bomba etkisi yaptı! ‘Uzun zamandır bunu yapıyoruz’ diyerek halka müjdeyi verdi
Medya

3 dizi bomba etkisi yaptı! ‘Uzun zamandır bunu yapıyoruz’ diyerek halka müjdeyi verdi

Arap dünyasında izlenme rekorları kıran Türk dönem dizileri, büyük bir tutkuyla takip edilmeye devam ediyor. Noor Play platformunun sahibi M..
Dört büyüklerle 7+2 yıllık yapılandırma anlaşması
Ekonomi

Dört büyüklerle 7+2 yıllık yapılandırma anlaşması

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile 7+2 olmak üzere toplam 9 yıllık yeni yapılandırma anlaş..
Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'na yaptığı Abdullah Gül teklifini anlattı
Gündem

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'na yaptığı Abdullah Gül teklifini anlattı

2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Abdullah Gül isminin ortak aday olarak gündeme gelmesiyle ilgili konuşan Karamollaoğlu, te..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay