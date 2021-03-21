Ramazan ne zaman başlıyor? İlk sahur ne zaman? İlk teravih hangi gün?

İslam dininde çok ayrı bir yeri olan Ramazan ayı, her Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Ramazan ayının sevabından ve bereketinden nasibini almak isteyen Müslümanlar, Ramazanın ne zaman başlayacağını, ilk sahur ve teravihin ne zaman olacağını merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk sahur ne zaman kalkılacak?

İslam dünyasının merak ve heyecanla beklediği Ramazan ayı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayının ilk orucu 13 Nisan 2021 tarihinde tutulacak. Sahura ise 13 Nisanın sabahında yani imsak vaktinde önce kalkılacak.

İlk teravih ne zaman?

Teravih, Ramazan ayına mahsus olmak üzеrе yatsı namazından sonra kılınan sünnеt namazına denir.Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılının ilk teravihinin 12 Nisan tarihinde kılınacağını açıkladı.