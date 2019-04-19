Ramazan ne zaman başlıyor?

Bugün hem mübarek cuma günü hem de İslam aleminin büyük bir önem verdiği Berat Kandili... Bugün yapılan ibadetler, Müslümanlara sevap kazandırırken artık vatandaşlar bugünden sonra sabırsızlıkla Ramazan ayının başlangıcını bekleyecekler. Öte yandan bayramlar da bir diğer araştırma konusu durumunda...

RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan ayının ilk günü 6 Mayıs Cuma gününe denk geliyor. Vatandaşlar 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece ilk sahurlarını yapacaklar. 31 Mayıs'ta ise Kadir Gecesi idrak edilecek. 3 Haziran günü Ramazan arefesi... Ramazan Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran Salı, 2. günü 5 Haziran Çarşamba ve 3. günü 6 Haziran Perşembe günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 11 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak?