Ramazan ayında iftar sofralarına en iyi gidecek tariflerden biri de Ramazan kebabı olmaktadır. Hem lezzeti hem de doyurucu etkisiyle Ramazan kebabı tarifi merak ediliyor. Peki, Ramazan kebabı nasıl yapılır? Ramazan kebabı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?