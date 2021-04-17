Ramazan kebabı nasıl yapılır?
Ramazan ayında iftar sofralarına en iyi gidecek tariflerden biri de Ramazan kebabı olmaktadır. Hem lezzeti hem de doyurucu etkisiyle Ramazan kebabı tarifi merak ediliyor. Peki, Ramazan kebabı nasıl yapılır? Ramazan kebabı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Ramazan kebabı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
3 yemek kaşığı sıvı yağ, 350 gram kuşbaşı dana eti, 1 su bardağı arpacık soğan, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 su bardağı su, 1,5 su bardağı haşlanmış nohut, 3 tane patlıcan (1 parmak kalınlığında kesilmiş, kızartılmış şekilde), 2 tane patates (küp doğranmış, kızartılmış şekilde), 5 tane köy biberi (kızartılmış şekilde), 2 tane domates (iri dilimlenmiş şekilde)
Salçalı sosu için; 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, 1,5 su bardağı su
Ramazan kebabı nasıl yapılır?
Öncelikle iri doğradığınız patlıcanları, küp doğradığınız patatesleri, çekirdeklerini aldığınız köy biberlerini kızgın yağda kızartmaya başlayın. Fazla yağını süzdürmeyi unutmayın.
Ayrı bir tencerede 3 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte kuşbaşı etleri mühürleyip suyunu salıp, çekin. Daha sonra arpacık soğanları ilave edin.
Arpacık soğanlar çok hafif yumuşadıktan sonra tuzunu, karabiberini ve 1 su bardağı suyunu da ilave edin. Etler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin. Eğer suyunu çok çekerse yarım bardak su ilave edebilirsiniz.
Etler yumuşayınca, haşlanmış nohutları tencereye koyun ve güzelce karıştırıp, ocaktan alabilirsiniz.
Isıya dayanıklı bir fırın kabının tam ortasına etli nohut karışımını ilave edin.
Etrafına kızartılmış patlıcan ve patatesleri güzelce dizmeye başlayın.
Köy biberleri ve iri dilimlediğiniz domatesleri de koyduktan sonra hazırladığınız salçalı sosu hepsinin üzerine dökün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar 25 dakika fırınlamanız gerekir. Fırından çıktıktan sonra, tabaklara paylaştırıp sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…