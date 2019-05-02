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Ramazan imsakiyesi İstanbul 2019 Diyanet İstanbul sahur iftar vakitleri

Ramazan ayının bereketi tüm Müslümanların üzerine sağnak sağnak yağsın. Kur’an ayı, olarak da bilinen onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif 5 Mayıs'ı akşamı ilk teravih kılınacak yine o gece de sahura kalkılacak. Müslümanlar, bereket ayı, mağfiret ayı ve günahlardan bağışlanma ayı olan Ramazan ayında Allah’ın rızası için oruç tutacaklar. Oruç tutacak Müslümanlar 2019 Ramazan imsakiyesi ile bu sene kaç sahur ve iftar ile namaz saatlerini merak ediyor. İstanbul Ramazan imsakiyesi 2019. Ramazan imsakiyesi istanbul 2019, diyanet imsakiye 2019. İşte Ramazan iftar saatleri 2019...

02 Mayıs 2019 Perşembe 09:17
Ramazan imsakiyesi İstanbul 2019 Diyanet İstanbul sahur iftar vakitleri

Ramazan ayının bereketi tüm Müslümanların üzerine sağnak sağnak yağsın. Kur’an ayı, olarak da bilinen onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif 5 Mayıs'ı akşamı ilk teravih kılınacak yine o gece de sahura kalkılacak. Müslümanlar, bereket ayı, mağfiret ayı ve günahlardan bağışlanma ayı olan Ramazan ayında Allah’ın rızası için oruç tutacaklar. Oruç tutacak Müslümanlar 2019 Ramazan imsakiyesi ile bu sene kaç sahur ve iftar ile namaz saatlerini merak ediyor. İstanbul Ramazan imsakiyesi 2019. Ramazan imsakiyesi istanbul 2019, diyanet imsakiye 2019. İşte Ramazan iftar saatleri 2019...

Ramazan ne zaman başlıyor (2019 Ramazan ayı)

Oruç tutacak vatandaşlar 2019 yılına ilişkin fitre fiyatları da merak ediyor. Din ve diyanet işlerinden sorumlu devletin resmi kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı Ramazan ayının başlayacağı günü açıkladı. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının bitişi ise 3 Haziran Pazartesi akşamı olacak. İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi de 31 Mayıs Cuma günü gecesi idrak edilecek.

Fitre fiyatı bu sene ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş başkanlığında toplanan kurulun, 2019 fıtır sadakası miktarını görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2019 ramazan ayının başlangıcından 2020 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 23 lira olarak belirlenmesine karar verildi."

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 09:17
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